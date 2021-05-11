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社會 社會焦點 保障人權

松山2警滅證「15萬換緩起訴」原因曝　黑衣人砸電腦悔過仍遭起訴

▲刪監視器畫面。（圖／記者莊喬迪翻攝）

▲前中崙所長許書桓與巡佐傅榮光在電腦前刪除監視器影像檔。（資料照／記者莊喬迪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦黑衣人大鬧松山分局96秒案，查出前中崙所所長許書桓為了掩護同僚酒後誤事，竟知法犯法，聽從巡佐傅榮光建議，刪除監視器影像，觸犯湮滅事證罪，但檢察官考量2警歷年考績甲等理由，同意給予緩起訴1年處分，條件是各捐公庫15萬元；至於涉嫌砸電腦的徐權，雖曾寫悔過書並願賠償，仍遭起訴毀損公物罪。

台北市警松山分局中崙派出所4月16日發生黑衣人闖入事件，之後又爆出所內監視影像遭人為刪除、格式化的重大弊端，警方一開始與黑衣人上演大和解戲碼，但隨著派出所爆發滅證的案外案，和解戲碼一筆勾銷，10名黑衣人和3名警察陸續被依妨害公務、滅證等罪遭送法辦。

北檢前後勘驗了台北市警局長陳嘉昌、前松山分局長林志誠、前中崙所所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光、教官楊忠蒞等6人共7支手機後，排除有民代或其他人介入關說掩蓋案件，提議刪除派出所遭闖入影像的，竟然是中崙所巡佐傅榮光。

檢方調閱相關路口監視器畫面，證實教官楊忠蒞16日凌晨和友人聚餐酒後，因不滿徐權等年輕人在路邊喧嘩，因此罵髒話喝斥，結果被徐權等人一路追進中崙所，副所長顏敏森等值班員警，一面制止黑衣人鬧事，一面試圖了解中途過程，直到10名黑衣人都離開派出所。

當天早上，派出所長許書桓上班時要和顏敏森一起查看監視畫面，但不會操作電腦而作罷，晚上7點多巡佐傅榮光問許書桓「教官的這件事，他們都沒有處理，又沒有移送，會不會有影響？把影像處理掉」，許書桓因此認為，事件已經結束，顧及教官顏面，以及同仁未將案件移送，決定刪除黑衣人鬧所的關鍵96秒畫面。

▲▼臺北市政府警察局針對本局查處松山分局員警處置不當案，關鍵96秒。（圖／記者莊喬迪翻攝）

▲北檢11日偵結黑衣人闖入中崙所案，僅砸毀電腦的徐權遭起訴。（資料照／記者莊喬迪翻攝）

而就在傅榮光操作刪除影像檔的同時，許書桓在一旁和林忠誠LINE，不過談的和黑衣人無關，是在詢問幾天後與媒體記者餐敘是否會飲酒，有沒有需要先請假。直到4月21日全案曝光後，警方開會應變，許書桓僅回報沒有監視器畫面，與會的人自行聯想事發前1天有停電，將2事聯結成對外說法。

但停電導致沒有錄下衝突畫面的說法很快就被拆穿，影像檔被還原出來後，傅榮光還曾傳訊給許書桓「老大：對不起害了您，非常抱歉。」許則回「沒事，我自己判斷的」。

▲▼松山之亂，前中崙所所長許書桓到北檢應訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲前中崙所所長許書桓因歷年甲等考績等因素，即使觸犯滅證罪仍獲得緩起訴機會。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查認為，許書桓和傅榮光2人身為執法人員，為迴護同仁竟知法犯法，但2人沒有前案紀錄，平日表現認真負責，歷年考績都是甲等，多次獲嘉獎表揚，許也因此案已被行政懲處記過1次，應知所警惕，無再犯之虞，況且國家培養警職人員不易，所以給予緩起訴1年的機會，2人各需向公庫支付15萬元，並上法治教育課程4小時。

至於被函送縱放人犯的副所長顏敏森，雖然在現場為了制止黑衣人徐權咆哮，有架住徐權的脖子，把他架到牆邊，但是並沒有告知逮捕，而顏當下也無法判斷徐權的行為到底有沒有涉及刑事犯罪，等徐權情緒和緩後讓他離開，並沒有縱放遭逮捕、拘禁中人犯的問題，處分不起訴。而引發整起事件的教官楊忠蒞有無涉及其他行政疏失，則由警方自行調查處置。

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