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10年增3個台灣！　陸最新人口數14億1178萬

▲▼2021年大陸五一假期開啟，北京車站湧現返鄉或出遊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸總人口呈現低速成長。圖為五一期間，北京火車站人潮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸2021年5月11日，公布每十年一度的最新人口普查結果，總人口數14億1178萬人，與2010年相比，增加了7206萬人，換算增加了約三個台灣的人口總量。

其中，雖大陸男性人口仍比女性人口多了3490萬人，但官方解讀稱，性別比「略有改善」，另60歲及以上老齡人口達2億6402萬人，佔總人口的18.7%，與2010年相比增加5.44個百分點。大陸國家統計局長寧吉喆坦言，人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

大陸國新辦11日舉行新聞發布會，公布第七次全國人口普查數據並答記者問寧吉喆表示，黨中央、國務院高度重視「七人普」工作，總書記習近平參加人口普查現場登記並擔任重要講話，過程全面採用電子化數據採集方式，並邀請鐘南山、姚明擔任宣傳大使，「大國點名、沒你不行」等宣傳口號深入人心，漏登率僅為0.05%。

▲▼大陸國新辦5月11日舉行新聞發布會，介紹第七次全國人口普查主要數據結果並答記者問。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國新辦5月11日舉行新聞發布會，介紹第七次全國人口普查主要數據結果並答記者問。（圖／記者陳政錄攝）

根據統計，包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人，不包括港澳台居民和外籍人員的最新大陸全國人口總量，為14億1178萬人，與2010年的13億3972萬人相比，增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點，顯示大陸人口保持低速增長態勢。

性別構成上，大陸男性人口為7億2334萬人，佔51.24%；女性人口為6億8844萬人，佔48.76%，男比女多約3490萬人。總人口性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為105.07，與2010年基本持平，略有降低。另出生人口性別比為111.3，較2010年下降6.8。

年齡構成上，大陸0—14歲人口為2億5338萬人，佔17.95%；15—59歲人口為8億9438萬人，佔63.35%；60歲及以上人口為2億6402萬人，佔18.70%（其中，65歲及以上人口為1億9064萬人，佔13.50%）。

大陸國家統計局解讀，當前少兒人口比重回升，生育政策調整取得了積極成效。同時，人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

受教育人口方面，第七次人口普查結果顯示，大陸具有大學文化程度的人口為2億1836萬人。與2010年相比，每10萬人中具有大學文化程度的由8930人上升為15467人，15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降為2.67 %。

在新疆、西藏議題背景下，廣受關注的民族人口方面，大陸族人口為12億8631萬人，佔91.11%；各少數民族人口為1億2547萬人，佔8.89%。與2010年相比，漢族人口增長4.93%，各少數民族人口增長10.26%，少數民族人口比重上升0.40個百分點。

寧吉喆表示，「民族人口穩步增長，充分體現了在中國共產黨領導下，我國各民族全面發展進步的面貌。」

人口地區分佈上，大陸東部地區人口占39.93%，中部地區佔25.83%，西部地區佔27.12%，東北地區佔6.98%。與2010年相比，東部地區人口所佔比重上升2.15個百分點，中部地區下降0.79個百分點，西部地區上升0.22個百分點，東北地區下降1.20個百分點。寧吉喆表示，人口向經濟發達區域、城市群進一步集聚。

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