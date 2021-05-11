台南路邊停車費重複繳　交通局啟動第2波通知退費

▲台南市交通局日前完成首波溢繳1000元以上案件退費通知後，持續辦理第2波溢繳500~1000元案件退費通知。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

路邊停車費因為金額不高且繳費管道眾多，經常造成車主或其家人重複繳費，台南市交通局日前完成首波溢繳1000元以上案件退費通知後，持續辦理第2波溢繳500~1000元案件退費通知，同時提醒民眾亦可利用網站查詢功能，了解有無溢繳情事，申辦退費。

市長黃偉哲表示，隨著科技發展，停車費繳納提供多元管道如超商臨櫃、多媒體機、行動支付、銀行或電信業者代扣、網路線上繳費等，但在便民的同時，民眾如果一不注意使用不同管道繳費，就會發生重複繳納停車費情形，經市府統計近5年內總計重複繳費共約10萬筆、金額達474萬餘元，交通局將逐步退還給民眾，另外除了積極退費，也研議防範機制，避免重複繳費不斷發生。

交通局長王銘德指出，為了退還民眾重複繳納的停車費，交通局已推出3項措施：（一）針對累計重複繳費案件，主動寄發退費通知單至車主登記的車籍地址，收到通知的民眾可依照通知單上方式辦理退費；（二）如果該車牌有重複繳費情形，於新開立的路邊停車繳費單及智慧停車柱上，將同步顯示「本車有重複繳費請來電洽辦」提醒資訊，收到資訊的民眾可再洽本局辦理退費；（三）於交通局停車管理資訊網(citypark.tainan.gov.tw)及台南好停APP提供查詢功能，民眾可查詢是否有重複繳費情況，再據以辦理退費。

交通局局長王銘德表示，因為過去幾年累積重複繳費案件眾多且金額龐大，先前已寄發1000元以上案件，這次將寄發500-1000元案件，後續再逐步寄發通知，未能即時通知到的民眾也可利用網站查詢功能，或致電本局詢問(06-2136544、2141798、2138172*8303)，避免等待。

據了解，各縣市停車費常因繳費管道太多，如超商、第三方支付、金融業與電信業代繳、全國繳費網…，因各業者系統回傳沖銷時間不一，或非固定方式繳費等因素，常造成重複繳費情況，由於重複繳費金額不多，許多民眾都疏於注意，以致不自知，但長久累積起來金額就不少，目前台南市交通局已完成1千元以上主動通知車主退費，目前進行500至1000元間之通知，重複繳費退費雖是應該，但也會造成行政資源的耗費與民眾退費手續的困擾，民眾最好儘可能固定使用最習慣的繳費管道繳費，以免忘了已繳費，而一繳再繳。

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