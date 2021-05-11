27歲薩爾瓦多妹台南騎車車禍　被水泥車爆頭輾斃！警方回應了

▲高姓薩爾瓦多籍女子，騎機車與預拌混凝土車發生車禍，高女人車倒地頭部破裂送醫傷重不治，檢警透過外交系統，全力協助死者後續事宜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

27歲薩爾瓦多籍高姓女子，7日傍晚騎機車，行經永康區富強路一段與同向預拌混凝土車發生車禍，高女人車倒地，頭部破裂送醫傷重不治，永康分局警方案發後已保全相關跡證陳報台南地檢署偵辦，並積極透過外交系統，全力協助死者辦理後續事宜。

永康警方指出，5月7日下午5時52分，永康分局獲報在台南市永康區富強路一段發生交通事故，立即指派龍潭派出所及交通分隊到場查處，經了解係由鄭姓男子駕駛預拌混凝土車，沿富強路一段內側車道由北往南直行，變換車道時，與騎乘重機車在外側車道同向行駛之27歲高姓女子(薩爾瓦多籍），發生碰撞而肇事，高女機車倒地導致頭部破裂重傷，由救護車送醫急救仍宣告不治，經檢測預拌混凝土車駕駛酒測值0.00mg/l。

交通分隊案發後依規定測繪照相，並通報偵查隊鑑識人員到場協助採證，且取得相關肇事過程影像，以釐清事故真相。並於當天通知高女在台男友及任職公司派員到場協助，製作相關人員調查筆錄，全案已保全相關跡證，陳報台南地檢署檢察官調查偵辦在案。

由於台薩目前無邦交，台南市警局及永康分局外事人員，在外交部拉丁美洲司協助下，聯絡上薩爾瓦多駐韓國大使，並透過該國大使聯絡上高女家屬，家屬表示希望高女遺體完整運回薩爾瓦多，警方待取得家屬相關法律授權書後，全力協助家屬處理後續相關事宜。

據了解，高女是薩爾瓦多國籍，來台讀書畢業後留在台灣台南1家公司上班，因高女家屬全都不在台灣，高女在台男友欲代理高女處理相關事宜，惟不符法律規定，因其男友僅是「朋友」並非家屬，也未取得家屬授權文件，無權代理高女家屬行使權利，而被警方婉拒，也引起高女男友不滿，對警方處理有所誤解微詞。

初步了解，因防疫等因素，高女家屬親自來台機率不高，檢警為維護死者權益依法保全本案相關跡證，目前正等待高女家屬相關法律授權書後，會依家屬意願全力協助善後處理。

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