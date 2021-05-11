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潑蟑真正原因曝　囂張黑幫猛踩紅線「連爆3大亂」釀江湖風暴

10名黑衣人在路上追打松山分局楊姓教官，並衝入派出所砸毀電腦。（翻攝畫面）

▲10名黑衣人在路上追打松山分局楊姓教官，並衝入派出所砸毀電腦。

圖文／鏡週刊

包括四海、北聯、竹聯等不法幫派份子，近1個多月來在台北市引發松山、北投及潑蟑之亂等多起重大治安事件，尤其潑蟑之亂發生當下，還有雙北警局長及多位民代在場，囂張的行徑被外界視為要向警方「宣戰」，也讓警方多年來累積的聲望與威信，幾乎毀於一旦！

▼2名男子帶著上千隻蟑螂，前往台北市中山區的鉅星匯餐廳櫃檯潑撒。

2名男子帶著上千隻蟑螂，前往台北市中山區的鉅星匯餐廳櫃檯潑撒。（翻攝畫面）

知情人士指出，松山之亂發生後，道上兄弟普遍不滿一名小小教官，喝了酒竟如此「大形」，才會引發潑蟑之亂，想要讓警方顏面無光；尤其是因疫情影響，打算將重心移回台灣的四海幫份子更是不滿，案發大樓不但是他們的新據點，內部還設有賭場、應召站等，卻因此被斷了經濟來源，還得面臨後續的掃黑行動，損失可謂相當慘重！

▼台北市警察局長陳嘉昌在黑幫分子潑蟑後，才到達案發餐廳，還上台高歌。

台北市警察局長陳嘉昌在黑幫分子潑蟑後，才到達案發餐廳，還上台高歌。（翻攝臉書）

雖然台北市警方第一時間則表示，潑蟑事件是債務糾紛，並非要挑戰公權力。不過知情人士向本刊透露，潑蟑之亂表面上是幫忙債主向餐廳索討千萬元債務，但實際上幫派份子潑灑蟑螂這個舉動，充滿對警界宣洩不滿的意味。

▼松山警方召開道歉和解記者會，事後卻爆出鬧事民眾具有幫派背景。

松山警方召開道歉和解記者會，事後卻爆出鬧事民眾具有幫派背景。（翻攝畫面）

知情人士指出，引發潑蟑之亂的真正原因，其實是更早之前發生的松山之亂，道上年輕一輩不滿官階只有一線三星的教官，喝了酒先行挑釁，違反黑白二道「人不犯我、我不犯人」的私下默契。

▼一連串的幫派騷亂，讓警政署啟動全台掃黑，短短數日便逮捕上百名幫派分子及查獲大批違法器械。

一連串的幫派騷亂，讓警政署啟動全台掃黑，短短數日便逮捕上百名幫派分子及查獲大批違法器械。（翻攝畫面）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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