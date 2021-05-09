統促黨成員開舞男店　押欠債男模拘禁打到休克！餵蜆雞精補救

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊宣布破獲一起竹聯幫統促黨墨翟黨部成員李姓男子（26歲）在北市中山區開設俗稱「舞男店」的男模經紀公司、會館、其中一名男模因積欠同事約7-8萬元債務數月未還，竟遭李男率眾押到雙城街某商旅拘禁三天、遭拘禁期間遭到皮帶毆打、過肩摔虐導致傷痕累累，期間李男深恐幫眾弄出人命，聽聞被害人休克還趕緊買雞精蜆精餵食，事後威逼被害人簽下上百萬元本票償債，家屬付贖30萬餘元肉票才遭釋回。





▲刑事局逮捕竹聯幫紋滸會會長李姓男子涉嫌暴力討債舞男同事，移送幫眾中不乏造型光鮮亮麗的花美男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕竹聯幫紋滸會會長李姓男子涉嫌暴力討債舞男同事。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊接獲被害人遭囚禁商旅，遭其他有幫派背景舞男以SM手段虐打後，會同新北市永和、海山分局共組專案小組報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。





▲刑事局逮捕竹聯幫紋滸會會長李姓男子為首的暴力集團。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，王姓被害人任職中山區新生北路某男模會館，但因向公司其他舞男借錢約7-8萬元未還就離職，引起有統促黨幫派背景的同公司李姓男子不滿，李男對外聲稱是竹聯幫紋滸會會長，認為王男根本是惡意欠款，去年率幫眾趁被害人外出時將他強拉上車並載往中山區雙城街某商旅拘禁。

李男並用事先準備好的皮帶等犯罪工具，將被害人關入旅館後抽打凌虐，被害人若抵抗，李男則教唆該男模公司的舞男小弟圍毆被害人、甚至把被害人舉起來丟的「放風箏」方式教訓，過程中導致被害人傷痕累累，一度昏厥休克。

李男深恐鬧出人命，還特意購買蜆精、雞精等補品到旅館探視，直到被害人服用補品恢復意識後，遭該幫眾威逼簽下面額超過百萬元本票，且李男錄下被害人裸照、遭毆打凌虐影照後，持手機找被害人家屬揚言散播、直到被害人家屬陸續付出30多萬元後才將肉票釋回。

專案小組於7日持台北地檢署拘票、法院搜索票同步拘提竹聯幫李姓主嫌等涉案10名舞男到案，並查扣5支犯案用聯絡手機，警詢後依涉嫌傷害、妨害自由、恐嚇取財與違反組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署，李嫌遭法官裁定10萬元交保候傳。

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