中風房東認鈔票逮蒙面盜！一原因背誦流水號　房客還他1千露餡

▲菲律賓移工涉嫌強盜房東的現金，警方起獲贓款證物，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南柳營一名58歲吳姓男子，將房屋分租給外籍移工當宿舍，5月3日清晨在自己房內遭1名蒙面歹徒搶走現金3萬2千元，吳男懷疑是名菲律賓移工所為，直到該名移工還他1千元時，吳男一眼認出鈔票上的流水號是他被搶的錢，馬上報請新營分局到場查獲這名搶嫌依法送辦。

新營警分局調查，柳營1處移工宿舍，5月3日清晨4時15分發生一起搶案，有名蒙面歹徒侵入一樓被害人吳姓男子房間，因吳男因曾中風，身體行動不便，該歹徒動手摀住吳男口部後，從其口袋搶走32000元現金逃逸。

由於該名菲律賓移工，在5月2日曾向吳男借1千元，吳男被搶當天上午6時許，該名移工要出門上班時拿1千元錢還吳男，吳男打開那張千元鈔一看，上面的鈔票號碼與他被搶的現鈔上千元鈔票號碼一樣，吳男馬上向新營分局報案，新營警方獲報馬上派員到場，將該名移工查獲，吳男指證該名移工犯行歷歷。

該名涉案移工否認犯案，吳男向警方表示他因行動不便，怕錢被偷被搶，所以習慣將手中現金首張鈔票上的流水號號碼背下，該涉案移工還他的錢，上面流水號就是他背下的鈔票號碼。

警方另在該名移工房內起獲作案時蒙面的頭套及贓款，該移工見難以抵賴，只好坦承涉案。全案偵訊後以強盜罪嫌送辦，檢方認定該移工有逃亡之虞，檢方向台南地院聲押獲准。

台南市警局局長方仰寧指示，對於在台犯案的外籍移工，為避免在台繼續犯案，成為治安隱憂，於案件偵查後，警方協調各相關單位，力求儘速遣返，以淨化國內治安。新營分局分局長斯儀仙同時呼籲，聘用外籍移工，雇主應加強管理與宣導，多加關心外籍移工在台之生活狀況，鼓勵從事正當健康休閒活動，切勿沾染賭博、毒品或酗酒等惡習，以免鋌而走險觸法。

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