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鄭州工地意外　記者採訪遭拒...拉扯中「口袋突然多8000元」

▲河南鄭州發生工地意外，工作人員阻止記者靠近。（圖／翻攝大象新聞）

▲河南鄭州發生工地意外，工作人員阻止記者靠近。（圖／翻攝大象新聞）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州市一處工地今（9）日發生意外，有傷者因結構塌陷受傷送醫。不過，事發當下工地人員欲阻止採訪，不斷推擠記者。過程中，一位記者被工作人員熊抱後，發現口袋裡竟多出20張一疊的人民幣百元現金（約新台幣8000元），疑似是工地人員為阻止記者採訪偷偷放進去。

▲箭頭所指的工作人員偷偷在記者口袋塞錢。（圖／翻攝大象新聞）

▲箭頭所指的工作人員偷偷在記者口袋塞錢。（圖／翻攝大象新聞）

《大象新聞》報導，鄭州市西大街北順城街一工地發生塌方，接診的醫院表示，「傷者正在醫院搶救中，醫生都在忙，具體幾人受傷還不清楚。」不過，河南廣電全媒體記者在現場採訪時，遭到工地工作人員阻擾，同時有人給記者塞了兩千元人民幣，目前記者已經報警。

▲記者發現口袋裡多出一疊百元人民幣鈔票。（圖／翻攝大象新聞）

▲記者發現口袋裡多出一疊百元人民幣鈔票。（圖／翻攝大象新聞）

從當地媒體釋出的影片可以發現，一名受傷男子在現場經過簡單醫療處理後，隨即被一輛非救護車的白色廂型車載走，記者上前詢問時，工地工作人員便開始將工地圍住，並伸手阻止記者上前，還一度用手推擠記者。

隨後，一名身穿黑色風衣的男子雙手環抱著一名男性記者，示意他不要再往前，不過，這名記者突然發現口袋裡多了一疊鈔票，經現場清點，一共是20張百元人民幣鈔票。對於這疊來路不明的現金，記者也覺得很納悶，便將現金交由到場的處理員警釐清。

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