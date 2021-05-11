兩劇本扳倒江啟臣！連勝文密會韓國瑜拚黨主席　最晚掀牌時間點曝

▲國民黨8日舉行反萊豬公投宣傳活動，多位黨內大咖到場展現團結氣勢，連勝文（右）與江啟臣（左）比鄰而站，卻幾乎零互動。

圖文／鏡週刊

國民黨中央7日正式公告黨主席選舉辦法，預告7月底舉行的黨魁改選即將進入攤牌階段。本刊調查，前高雄市長韓國瑜因家人反對，參選機率大為降低，在此情況下，智庫副董事長連勝文已成左右選情關鍵，據了解，連陣營內部針對黨魁選戰擬定2套作戰策略，除不排除與前新北市長朱立倫等人組成「反江聯盟」，也可能在多人競逐下登記參選，最終目標就是要拉下江啟臣。

本刊調查，連、江2陣營已無任何合作空間，連陣營日前更開始對黨魁選舉進行沙盤推演，評估可能戰況演變。此外，連勝文近日除了勤跑基層，政治動作也未間斷，本月初更再度與韓國瑜在台北密會，並談及黨主席選舉話題，但據了解，韓仍未透露下一步動向為何，讓連也只能暫時按兵不動；另一方面，連陣營也為參選保留彈性，與朱立倫人馬多次溝通，互探是否有結盟的可能。

▼國民黨7日公告黨主席選舉辦法，黨魁選舉正式進入各陣營攤牌的最後階段。



據了解，連陣營現階段擬定2套扳倒江啟臣的作戰方案，第1案為只要有3人以上參選，形成多人混戰局面，連勝文參戰的機率就會大幅提升；其次，若戰況形成1對1對決，連將策略結盟挑戰者與尋求連任的江啟臣決戰，讓戰局變成挺江與反江的態勢。

▼連勝文不排除與理念相同者合作，未來是否會與朱立倫結盟，牽動國民黨黨魁選舉的結果。



但據了解，連陣營目前對是否加入戰局仍未最後拍板，主要是因韓國瑜始終未鬆口表明立場，朱立倫也遲未宣布參選與否。近連人士指出，連勝文會待各方局勢都確定後，才會進一步表態，最晚5月底前就會掀牌，無論是參選到底或是與他人結盟，勢必都會成為選局的關鍵，更可能影響誰上誰下的結果。



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