居家檢疫報假地址「里長找嘸人」挨罰7萬　她辯完全配合敗訴

▲陳女居家檢疫報假地址，害政府單位大動人力尋人挨罰7萬，提告卻稱「完全配合」，遭法院打臉判敗。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

陳姓女子於2020年2月間，自大陸廈門小三通入境台灣，依規定須居家檢疫14日，但陳女多次提報假地址，讓里長無法實地查訪她是否真的在家，經北市衛生局公告、報警協尋後，才在新北市逮到人，事後遭開罰7萬元，陳女不服提告，台北法院判決敗訴。

陳女表示，她實際居家檢疫的地點在新北市，台北市衛生局無權裁罰，且她也有向里幹事變更檢疫地址，檢疫期間更是完全配合，主張裁罰無理。

北市衛生局主張，陳女在檢疫通知書上，寫的地址在北市信義區，自然歸北市衛生局管轄，而她因多次提供不正確地址，導致里幹事、里長、員警多次無法確認，顯然有故意規避、拒絕區公所執行居家檢疫措施犯行。

法院認為，陳女通知書填北市信義區，當然是由信義區公所列管追蹤，而她在信義區里幹事打電話確認地址時，先說了個新北中和8樓的地址，但該地址建物只有4層樓，打手機也沒人接，透過警方找到人後，又講了個北市信義區的地址，卻被查出根本沒這門牌，直到北市衛生局以未能履行居家檢疫為由，公布陳女姓名後，才在警方協助下找到她在中和的居所，陳女根本不像她講的，對檢疫「完全配合」，判陳女敗訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！