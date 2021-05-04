沈姓台商「確診肺炎」拿假檢驗報告登機　律師曝最嚴重下場

▲泰國沈姓台商確診肺炎，卻拿假檢驗證明登機回台，律師分析他已涉犯多罪。（示意圖，非當事班機／記者賴文萱攝）

記者羅志華／台北報導

泰國沈姓台商在泰國檢驗疑染新冠肺炎，卻於5月2日持假陰性檢驗報告搭長榮班機返台，經確診案1149，不僅讓同班機乘客須受檢驗並隔離，也造成台灣民眾恐慌，律師張晏晟分析，沈男恐涉刑法「違背預防傳染病所公布之檢查」，可處2年以下徒刑，律師何中慶表示，若沈男在飛機上、台灣領地出示假證明，則涉犯偽造文書，可處5年以下徒刑。

泰國北柳府衛生局本於5月1日，要向台通報沈男確診新冠肺炎，不料在沈男失聯下，經調查才發現他已於5月2日，搭乘長榮BR212班機回台，且因入境時發燒，經確診為編號1149，目前在醫院治療中。

中央流行疫情指揮中心證實，沈男於泰國，持偽造的「3日內因性檢驗報告登機；律師何中慶指出，偽造文書罪屬5年以下輕罪，若沈男在境外偽造、行使，那台灣法律是管不到的，但如果他在飛機上、或下機後拿檢驗報告企圖通關，則恐將面對相關法律責任，且若害機上乘客感染，也須承擔侵權責任、面對民事求償。

律師張晏晟指出，沈男行為涉犯刑法「違背關於預防傳染病所公布之檢查」，可處2年以下徒刑、拘役或3萬元以下罰金，另涉犯《特殊肺炎條例》中規定，「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者」，可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬以上、200萬以下罰金。

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