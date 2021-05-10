買牛奶倒水溝事件發酵　北京廣電局禁網綜節目「花錢買投票環節」

▲北京廣電局明令，禁止網路綜藝節目設置「花錢買投票環節」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路綜藝節目《青春有你3》粉絲瘋狂追星，引發「買牛奶倒水溝」事件而遭外界批評浪費，節目也因此遭到停播處分。為加強規範網路綜藝節目，北京廣電局今（10）日開第一槍，印發《關於進一步加強網絡綜藝節目管理工作的通知》，要求節目中不得設置「花錢買投票」環節及嚴禁「花錢買票」等形式進行數據造假，干擾節目選拔。

▲粉絲為追星投票衝人氣，將未喝過的保久乳倒進水溝，引起輿論撻伐。（圖／翻攝微博）

《通知》提到，一些網絡綜藝節目出現了粉絲非理性發聲應援、追星炒星、泛娛樂化等問題，需加強引導，及時整治。網絡綜藝節目要堅持講品位、講格調、講責任，抵制低俗、庸俗、媚俗，大力弘揚社會主義核心價值觀，傳播正能量，堅守底線紅線。

《通知》要求，節目中不得設置「花錢買投票」環節，嚴禁刻意引導、鼓勵網民採取購物、充會員等物質化手段為選手投票；嚴禁任何機構和個人以「花錢買票」、「集資打投」等形式進行數據造假，干擾節目選拔。

▲《青春有你3》停播後，20強參賽者出席VIP粉絲見面會。（圖／CFP）

《青春有你3》此前被爆出有粉絲為了追星投票，將某品牌大量被拆開的保久乳直接倒入臭水溝，僅保留瓶身上的QR Code，只為了掃碼投票給支持的明星。浪費食物的過程在網路上傳開後，不僅大陸官媒齊聲開砲，節目主管機關北京廣電局也令其停播整改。

不過，《青春有你3》爭議事件頻傳，有參賽者被爆料，家中成員涉賭、涉黃，重創節目形象。對此，北京廣電局祭出的《通知》也強調，各網路視聽節目服務機構要從嚴審核把關選手背景情況，嚴禁選用涉及存在違法犯罪記錄和個人不良徵信記錄、輿論醜聞纏身、社會影響惡劣等問題的嘉賓選手，同時，禁止未成年人參加選秀類網路綜藝節目，堅決杜絕包裝炒作明星子女。