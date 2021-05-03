粉絲追星買牛奶！喝不完「幾百箱全倒掉」　水溝變鮮奶河

▲追星投票倒牛奶。（圖／翻攝自微博，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平指示要堅決制止餐飲浪費行為，人大常委會火速通過「反食品浪費法」。近日，微博上熱傳的一則影片，看得讓人血壓飆高。影片中，某品牌大量被拆開的保久乳直接被倒入臭水溝中，而且只倒掉手頭的這些還不算完，背後還有一整排幾百箱的保久乳，等著被倒掉。這樣荒誕的事情起因於某選秀節目的投票。

綜合陸媒報導，據《新晚報》報導，涉事飲品是某選秀節目的合作方，觀眾購買後可以為該選秀節目的選手投票，但投票需要掃QR Code，而QR Code在瓶蓋內，開了瓶才能掃碼投票。

一開始，這類選秀節目的QR Code還是打印在瓶身上的，但許多人去超市「只撕開掃碼，不買奶」，於是才滋生出這種把QR Code打印進瓶蓋的方式。

不過這樣一來，買來的奶就必須開蓋，吃不了這麼多怎麼辦？那也只能倒了……，於是，就出現了開頭的一幕。

看到這一幕，很多網友都看不下去了，「你這不叫為愛發電，你這叫浪費」、「能不能不要再搞這樣的選秀了？」、「不要再選秀了，這幾年來的選秀已經變質了……，發爛發臭」、「都瘋了，這種飯圈文化太可怕了」。

2日，《新京報》發表評論怒指，如此明目張膽浪費食品的行為竟然在現實世界中上演。更重要的是，在《反食品浪費法》剛剛生效之際，這種大張旗鼓的浪費，無異於跟法規叫板，其合理性顯然值得審視。

評論表示，作為不少影片平台的香餑餑，選秀節目不僅豐富了民眾的精神生活，也蘊含著巨大的經濟潛力，但是，一些平台和廠家對於「粉絲為追星投票倒保久乳」等現象的出現，顯然也應該有所警醒。

評論怒斥，平台科學設置比賽環節，正確引導粉絲而非挑戰社會底線，才能發揮選秀經濟的正向作用。那種利用粉絲追星心理進而過度捆綁銷售的做法，也該消停了。