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好市多大叔路過狂唸：比水便宜！　2寶媽跟買「白水」回家一看糗了

▲▼逛好市多聽見大叔頻喊「比水便宜」 她跟買這一物回家卻糗了。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲牛奶特價，原PO買回去才發現事出必有因。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者張靖榕／綜合報導

美式大賣場好市多商品量大實惠，推出優惠往往會讓消費者瘋搶，不過一名女網友分享一件糗事，日前逛好市多時因為自己「腦波弱」，被一旁碎念「特價比水還便宜耶」的大叔洗腦，竟然又買了牛奶回家，之後才發現效期只剩不到10天時間，貼文引來許多網友留言。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，說一天去逛好市多因為家裡有牛奶，原本不想再多買，此時卻聽到路過的大叔一直唸「特價牛奶比水還便宜耶！」說著說著她就跟著買下去了，回到家才發現特價真的有原因，因為有效期限只剩短短8天，導致他們一家三口真的要努力把白色濃醇的牛奶當水喝。

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▲▼逛好市多聽見大叔頻喊「比水便宜」 她跟買這一物回家卻糗了。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲距離原PO買回家的當天，牛奶有效期限只剩下8天。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

網友看了紛紛留言，「以前都沒在看的拿了就走，現在都要看而且要打開蓋子看（拉環）有沒有被打開」、「現在不是缺水嗎，剛好剛好」、「真的喝得很開心」、「牛奶浴最快。」

不過也有網友建議，「說實在的，消耗沒這麼大，盡量就不要到好市多 」、「何苦呢？」也有人提供其他消耗牛奶的方法給原PO，「做麵包蛋糕消得快」、「冷凍做成冰磚，延長保存期限，可以打冰沙或是咖啡可以加成冰拿鐵。」

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