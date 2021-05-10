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關山慈濟團隊進駐　全國第一座「池上多元照顧服務中心」啟用

▲▼ 關山慈濟團隊進駐，全國第一座「池上多元照顧服務中心」啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲ 關山慈濟團隊進駐，全國第一座「池上多元照顧服務中心」啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為落實地區照顧，提供長者完善的長照服務，台東縣政府打造「池上多元照顧服務中心」，10日上午由縣長饒慶鈴、花蓮慈濟醫院副院長吳彬安與池上鄉長張堯城等共同辦理揭幕啟用典禮。縣長饒慶鈴表示，池上多元照顧服務中心由關山慈濟醫院團隊進駐，將是推展縱谷地區長照服務的新據點，落實社區照顧，提供在地長者更完善多元的長照服務，池上鄉長張堯城則希望將池上打造為宜居、長壽的地方。

▲▼ 關山慈濟團隊進駐，全國第一座「池上多元照顧服務中心」啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

饒慶鈴指出，截至109年12月，池上鄉65歲以上老人占全鄉22.84%，已達世界衛生組織認定的「超高齡社會」，可見池上需要更多元完善的照顧，池上鄉公所積極配合縣府爭取前瞻計畫，獲得中央補助約2,908萬元，池上鄉公所自籌約1,521萬元，自前年動土興建池上多元照顧服務中心至今完工。縣府也再依據長照服務發展基金補助內部設施設備，提供小規模多機能、團體家屋、送餐服務及照顧服務等經費，補助約1,028萬元，相信在縣府經費的挹注之下，讓服務內容更臻完備。

饒慶鈴表示，考量台東縣長照資源多位於市區，為有效快速佈建長照服務網絡，縣府主動拜訪縣內各鄉鎮長，並請鄉鎮公所提供閒置土地，共同爭取前瞻計畫新建多元照顧服務中心。除了今日啟用池上多元照顧服務中心，不僅是臺東縣第一座、更是全國第一座的多元照顧服務中心，成功多元照顧服務中心也已完工，預計今年8月啟用，另有延平、太麻里兩座多元照顧服務中心興建中，預計明年完工啟用，將提供南迴等地區更完善的長照服務，朝一鄉鎮一日照目標邁進。

花慈副院長吳彬安指出，除了醫療之外，在長照方面，慈濟未來將盡全力配合鄉公所及台東衛生局所交付的任務，一起全心守護阿公阿嬤的健康。張堯城鄉長感謝慈濟醫療團隊願意來這裡服務，相信公部門與民間社團的合作，一定能將池上鄉打造為人人嚮往的烏托邦。

台東縣衛生局補充說明，除了硬體建設完善，軟體也由關山慈濟醫院團隊進駐提供服務，關山慈濟醫院具有醫事C站點、居家護理、A個案管理服務等豐富長照服務經驗，未來配合池上多元照顧服務中心的空間配置，走向社區化的長照多元服務模式，具有小規模多機能(附設日間照顧及夜間臨托)、供餐共食、社區復健、失智團體家屋等服務，除使在地鄉民可就近使用更多元的長照服務，亦可有效提升當地鄉民的就業機會，讓在地鄉民服務在地個案，攜手守護縣民健康。

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