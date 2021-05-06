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慈濟55周年！徐榛蔚拜會證嚴法師　感佩善行義舉引領人心向善

▲花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊，拜會證嚴法師恭賀慈濟五十五周年生日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊，拜會證嚴法師恭賀慈濟五十五周年生日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚5日率副縣長顏新章、秘書長張逸華及縣府團隊，親赴慈濟精舍拜會證嚴法師恭賀慈濟五十五周年生日，並代表花蓮鄉親感謝慈濟在慈善、醫療、急難救助及協助0402台鐵事故救災的貢獻。

徐榛蔚表示，慈濟志工助人的身影遍布在國內外各地，以慈悲為懷的善行善舉，引領社會人心向善，讓世界更為安定和平。慈濟以「慈、悲、喜、捨」之心，起救苦救難之行，予樂拔苦；精神則是「誠、正、信、實」並希望以事理圓融之智慧，力邀天下善士，同耕一方福田。證嚴法師教導世人要把追求的心、想獲得的心，倒過來成為「捨」的心。用「捨」的心去付、成就別人的過程中，得到自我內心的寧靜和快樂。

▲花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊，拜會證嚴法師恭賀慈濟五十五周年生日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感佩證嚴法師的善心善念，志工在全球扶貧濟弱、救災救難，展現大愛無我精神。

徐榛蔚感佩證嚴法師的善心善念，慈濟志工在全球扶貧濟弱、救災救難，在0402台鐵事故中更是處處見到慈濟人投入救災的身影，不論是在第一線的事故現場、醫療救護、祝禱法會，都有慈濟志工提供最即時的奧援，並安撫傷者及罹難者家屬心情，展現大愛無我的精神。

▲花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊，拜會證嚴法師恭賀慈濟五十五周年生日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

證嚴法師深感許多家庭因病而貧，分享慈濟醫院的創院宗旨及淵源。

證嚴法師深感欣慰花東地帶日漸繁榮、交通便捷，慈濟在這段期間在人間不斷帶起善的能量，善行更從台灣發揚至國外，成為善念的種子落地深根。證嚴法師也分享慈濟醫院的創院宗旨及淵源，由於花蓮過去醫療資源缺乏，在進行慈善工作的過程中發現許多貧窮是因病而貧，因治病而傾家蕩產，慈濟醫院本著「尊重生命」的理念，在花東地區落實以病人為中心的急性醫療及社區醫療照顧，期使傷患得到適切的照護，善盡社會責任。

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