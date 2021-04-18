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精障男10年不洗澡「全身污垢驚人」！志工幫洗刮鬍子　重生照暖爆

▲▼六旬老翁10年未洗澡雙腳汙垢令人作嘔 洗完後宛如重生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲許男10年未曾洗澡，他的腳累積了相當驚人的污垢。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者趙蔡州、翁伊森／嘉義報導

一名居住在大林鎮三和里的63歲許姓男子因為罹患精障，無力打掃家園，造成居住環境惡臭、髒亂，甚至長達10年沒有洗澡。大林慈濟醫院副院長陳金城17日帶領院內員工，邀集當地三和國小師生及志工們，前往幫忙許男打掃環境、協助其洗澡，成功讓許男恢復乾淨，居住環境也變得清爽舒適。

慈濟志工簡素娥透露，63歲許男自幼父母雙亡，由叔父一手扶養長大，因為沒有謀生能力，生活仰賴住在附近的堂兄弟資助，加上因為精障問題，生活自理能力極差，導致居住環境髒亂及惡臭，讓堂兄弟及鄰居相當困擾，於是請求慈濟協助。

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▲▼六旬老翁10年未洗澡雙腳汙垢令人作嘔 洗完後宛如重生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲許男自幼父母雙亡，由叔父一手扶養長大，因為沒有謀生能力，生活仰賴堂兄弟資助。（圖／記者翁伊森翻攝）

大林慈濟醫院副院長陳金城17日帶領院內員工、志工們前往打掃，發現許男的房子外面雜草叢生，屋內則是滿地垃圾及腐爛食物，不斷散發驚人的惡臭味，眾人隨即動手清理，先將屋外雜草去除、清出通道，再把屋裡的損壞的傢具與物品，包含發霉或腐爛的瓶、鍋子、櫃子及椅子等，搬到屋外清潔。

三和國小校長蔡明昇當天應邀，帶領學校老師及4名學生到場幫忙。他說，小朋友看到堆積如山的垃圾時都嚇一跳，除了要克服地上到處爬的蟑螂、屋裡腐爛發臭的食物味道，更需要排除心理障礙，不過孩子們都沒有抱怨，反而在付出的過程中得到許多歡喜。

▲▼六旬老翁10年未洗澡雙腳汙垢令人作嘔 洗完後宛如重生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼六旬老翁10年未洗澡雙腳汙垢令人作嘔 洗完後宛如重生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼六旬老翁10年未洗澡雙腳汙垢令人作嘔 洗完後宛如重生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大家幫許男打掃環境外，也協助他刮鬍子及洗澡，讓他能洗淨身上陳年的污垢。（圖／記者翁伊森翻攝）

參與活動的醫生趙子鎔表示，他是第一次參與照顧戶的打掃活動，剛開始看見如此多垃圾堆積在屋內，不敢相信這要怎麼生活，最可怕的是長年沒有使用的冰箱，打開後全都是腐爛發黑、發臭的食物，看了忍不住跑到屋外乾嘔，接著才又繼續進去打掃。

打掃完成後，陳金城除了與眾人一起協助許男刮鬍子及洗澡外，還自掏腰包，贈送了衣櫃、毯子、棉被及彈簧床等，讓許男除了恢復身體乾淨、洗淨身上陳年污垢外，更擁有了清爽、舒適的居住環境，大家也祝福許男未來能擁有一個全新的人生。

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