不再受罰！台東營建空污費線上申報開跑　免出門排隊輕鬆便利

▲台東營建工程空氣污染防制費申報網站已正式開放給民眾及營建業主使用，只要透過網站即可完成申報及繳費。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣自今年起設置臺東縣營建工程電子E化申報系統，即日起可透過線上操作，環保局表示，無論民眾您在任何地點使用電腦或手機就能完成作業，列印繳費單後就近選擇4大超商、台灣銀行、郵局、ATM轉帳等即可完成繳納，大幅縮短作業時間，讓民眾及營建業主不用再擔心開工前，因為沒時間到縣民中心辦理營建空污費開工申報而被開罰。



台東每年營建工程空氣污染防制費申報件數約有2500件，早期民眾或營建業主須先填具申報表後，攜帶相關佐證資料（如工程類別、面積、工期、經費或涉及空氣污染防制費計算之佐證相關）至台東縣民服務中心繳費櫃檯辦理開工申報。根據台東縣環境保護局統計，臨櫃辦理申報作業行政作業耗時約5至20分鐘，為提升便民服務及鼓勵民眾綠色環保愛地球，日後透過網站e化申報營建工程空氣污染防制費，讓民眾達到免出門、免排隊即可完成申報作業。



環保局指出，依據空氣污染防制法規定，凡產生懸浮微粒污染者，不論是營建業主或民眾都應於施工前申報空污費，民眾須依法先申報空污費後才能施工，若未申報空污費經查獲，需加徵利息及滯納金，且有逾期申報達30日以上情形，將處新台幣1500元以上6萬元以下罰鍰。

營建工程空氣污染防制費申報網站目前已正式開放給民眾及營建業主使用，只要透過網站即可完成申報及繳費，提升民眾及營建業主申報作業時的彈性與便利性，有關E化申報相關問題歡迎撥打電話專線：089-239608洽詢陳小姐。台東縣營建工程電子E化申報網址: http://www.ttacp.tw 。

►腦公！你不可以賴帳喔