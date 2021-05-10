就是要寶可夢卡牌！台南男一天連偷2家超商　買飲料結帳裝沒事

▲卓姓男子熱愛「寶可夢集換式卡牌」，竟偷2家超商，但仍被市警三分局警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安佃派出所，5月9日接獲統一超商店員報案，指稱店內所陳列之「寶可夢集換式卡牌」遭竊，警方迅速到達在店門口，查獲作案之30歲卓姓男子，查出他連偷2家超商「寶可夢集換式卡牌」，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，除在卓嫌機車置物箱內起獲2盒寶可夢集換式卡牌等證物，同時安順派出所亦接獲另一全家超商店員報案，指稱於盤點貨物時，發現店內販售之2盒「寶可夢集換式卡牌」亦遭竊，損失近於約新台幣2650元，經調閱店內監視器影像，發現犯嫌係於5月8日凌晨至該店作案，經比對竊嫌身形、行竊方式及目標物均與卓嫌高度雷同，進而查知係卓嫌另犯下此一竊案。

警調查發現，卓嫌相當熱衷「寶可夢集換式卡牌遊戲」，該款遊戲是目前戰鬥卡牌遊戲中最暢銷的系列，其中限量版卡牌身價相當不斐，一張卡牌動輒數千元，其為獲得特殊與限量之卡牌，便選定深夜時段超商人力較少時前往作案，並先行佯裝購買現做飲料，趁店員轉身操作機台時，以迅速竊取放置在結帳櫃檯上之卡牌，再若無其事地結帳所購買之飲料後離開。

經警方提示相關影像畫面後，卓嫌坦承犯行不諱，並稱因竊取之卡牌包內，無價值較高之卡牌，即將其隨手丟棄，全案偵訊後移請台南地檢署偵辦。

市警三分局呼籲業者，對於高單價之商品應擺放在易監控之位置，並增設監視錄影系統及鏡頭，提升自我防衛能力，亦可嚇阻潛在犯罪者，避免成為歹徒下手之目標。

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