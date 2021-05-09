必勝客爆單系統全死！拿不到披薩「烈日下排隊」　粉專被湧入罵翻

▲必勝客系統掛掉，現場排隊等候取餐的人潮。（圖／Fang Yu提供）



記者黃可昀／綜合報導

今天母親節，不少家庭訂了披薩回家一起歡慶，連鎖披薩「必勝客」也推出母親節系列套餐，吸引許多顧客下單選購，怎料今天卻出現「系統掛掉」的窘境，各家分店都出現大排長龍景象，許多人頂著大太陽等了超過1小時，客人紛紛湧入臉書粉專痛批。必勝客指出，目前已修復系統問題，晚間將會發布聲明。

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▲各分店都出現排隊人潮。（圖／Fang Yu提供）



一名網友今天中午在PTT表示，他透過網路下訂披薩，「系統顯示訂單成立但是其實刷卡沒成功，等我們到現場才發現大牌長龍」，才知道必勝客系統出現異常，「12:11到場，還有預計11:20取餐的人正等待重做。」從他PO出的照片可見，很多客人是站在炎熱陽光下排隊，不少人手交叉在胸口表現出無奈神情。

▲不少人等1小時以上。（圖／翻攝自PTT）



網友Fang Yu向《ETtoday新聞雲》透露，今天中午她大約12時5分到必勝客中和景新店取餐，原本預定的時間是12點，但到現場只看到大量排隊的客人，裡面有10幾個店員忙得焦頭爛額，於是她耐心等到12時29分才發現，「前面11點的都還沒拿到」，最後她大概在1點順利拿到披薩，等待時間差不多1小時，離開時現場還有10幾組客人在排隊。

網友紛紛留言，「系統掛掉可能是使用人數超過系統上限，看到分店門口一堆人排隊，真的厲害」、「網路顯示訂單完成，不代表系統有把訂單資料pass給分店喔」、「難怪訂不到」、「桃園區掛了」。

針對系統當機問題，必勝客表示，現在的系統已經修復完成， 還在確認影響範圍，預計晚間會發布聲明。