基隆二信高中參訪吉隆體驗媒體工作　從錄製到幕後創作精彩節目

▲基隆二信高中參訪吉隆體驗媒體工作，從錄製到幕後創作出精彩節目。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市二信高中推動生涯探索不遺餘力，安排學生透過實地參訪體驗在地的吉隆有線電視股份有限公司，了解節目製播每個環節環環相扣的重要性及參觀各項精密的科技設備，進而親身參與錄製節目，培養學生「科技資訊與媒體素養」及「人際關係與團隊合作」的核心素養能力。

吉隆有線電視公司蔡曉君主播帶領60多位二信高中生，第一次踏入電視節目錄製的攝影棚現場，首先聽取蔡主播親自簡報媒體工作者的辛苦面及未來面對的挑戰，接下來則由節目錄製團隊，一起帶領著這群初入攝影棚的準高一新生，逐步完成自己的談話節目作品，並介紹錄製節目的科技設備及幕後工作情形。

▲基隆二信高中校長林立（左），吉隆有線電視總經理林希亮（右）。

在出發參訪前，蔡曉君主播先給學生四個節目主題，分別為「媒體識讀」、「校園防疫」、「網路新聞」及「自媒體學習」，由同學討論決定出各組負責的主題及扮演角色，在錄製節目現場中實際體驗節目主持人及名嘴的工作，從口語的表達及表情的揣摩，實際體驗節目製播並完成屬於自己的節目作品，當作品產出，學生都覺得很驚訝「自己竟然上節目了」。

經過二個多小時的實地參訪與體驗，參加的同學全程充滿笑容與喜悅，看不出絲毫的疲憊，因為他們知道現場的工作人員都非常辛苦，為了節目品質及給觀眾精彩的畫面，他們很專業而且很細心的在每一個環節，那種對工作敬業的態度令學生都感到佩服。

▲錄製節目現場中，實際體驗節目主持人及名嘴的工作，實際體驗節目製播並完成屬於自己的節目作品。

吉隆有線電視總經理林希亮感謝二信中學學子來吉隆攝影棚參觀，吉隆不僅是有線電視業者而已，還有專業的新聞製作團隊跟攝影棚相關設施，透過體驗媒體作業流程，讓吉隆電視能善盡在地媒體的企業責任，共同促進媒體識讀的公益教學。

林希亮強調，進入數位社群媒體時代，每個人都是數位公民，也是自媒體的一份子，期勉學子們透過體驗媒體產製內容的專業訓練之後，能多多思考查證，了解現行法規，傳遞正確訊息及正面能量，善盡現代數位公民的社會責任。

二信高中校長林立表示，基隆在地的吉隆有線電視公司，傳遞基隆市的各項最新消息，每位媒體工作者不僅「身懷絕技」，既要跑新聞又要負責主播，從這次的實地參訪與體驗，更深入認識該公司的工作人員「文武雙全」，科技設備相當完備。

林立說，感謝吉隆這次的精心安排，讓二信的學子有機會進入夢寐以求的電視公司，親眼目睹電視製播的科技設備及工作流程，對於他們未來科技資訊與媒體素養的學習歷程奠定最好的基礎。

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