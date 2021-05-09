▲基隆國小老舊廁所變身美術館、水族館，融入藝術共享公民美學。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市國中小老舊廁所整修改善計畫，截至目前為止共核定補助53校次，完成改善162間老舊廁所改善，投入經費計8014萬241元。今年度已完成5校次廁所改善，其中八堵國小與八斗國小藉由廁所改善機會，以師生共同創作方式，將學校老舊廁所變身為美術館、水族館。



八堵國小是基隆市第一所實驗教育學校，鼓勵學生在真實生活裡探索知識，實踐審美的力量。校長柴成瑋表示，學校爭取教育部國民及學前教育署補助老舊廁所整修工程經費，改善學校一樓至三樓廁所。由總務主任駱欣梅帶領學生以「美力八堵」為核心創作不同天候下的八堵小兔，讓學生如廁環境如同在美術館一般，共享公民美學。

▲基隆八斗國小位於基隆市八斗子海邊，牆面以海洋為主題3D立體彩繪。



八斗國小位於基隆市八斗子海邊，校長羅世彬表示，學校發展海洋教育，這次的老舊廁所改善工程，融入學校特色，除了牆面以海洋為主題3D立體彩繪外，也突破一般設計工法，嘗試將「水族箱」安裝於廁所牆面，將學習素材融入孩子的日常生活環境，隨時可以觀察水中生物。



教育處長林祝里表示，環境是孩子最好的老師，教育處積極爭取中央經費補助，各校廁所經整修後都煥然一新。基隆市2021年再獲核定945萬4081元，將接續整修5校17間廁所，共計改善58校次179間廁所，使基隆市國民中小學校的廁所全面更新!持續為學童帶來明亮、舒適的如廁環境。

▲基隆八堵國小以「美力八堵」為核心創作八堵小兔。

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