新冠康復卻只能「切眼保命」！印度爆罕見感染　疑類固醇導致

▲醫師懷疑，新冠康復患者染上毛黴菌症，可能與接受類固醇治療有極大關係。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印度遭到第2波新冠疫情蹂躪，死亡人數屢創新高。但對染疫康復者來說，儘管撿回一命，生活也備受衝擊，更有部分的人感染毛黴菌症（Mucormycosis），必須摘除眼球保命。醫師懷疑，這可能與患者接受類固醇治療有極大關係。

BBC報導，在印度孟買的新冠康復者之中，出現一連串感染死亡率高達50%的毛黴菌症（Mucormycosis）罕見病例。毛黴菌症影響患者鼻竇、大腦及肺部，最典型症狀是鼻塞、流鼻血、眼睛腫脹疼痛等，鼻子周圍可能出現黑色皮膚斑塊，最終失明，但通常患者發現有狀況前來就診時，早已失去視力，醫師必須透過手術摘除眼球，防止感染擴大。

以孟買眼科醫師奈爾（Akshay Nair）經驗為例，光是4月就已接收40名毛黴菌症患者，其中大多數的人為罹患糖尿病的中年人，其中11人必須摘除眼球。在2020年12月至2021年2月期間，奈爾的6名同事也通報58例個案，其中大部分患者是在新冠康復後的12日至15日感染毛黴菌症。

當地醫師認為，患者染上毛黴菌症可能是服用類固醇藥物所引起，儘管類固醇減少染疫患者肺部發炎症狀，有助於身體免疫系統在對抗病毒時發生潛在損害，但同時也會降低糖尿病及非糖尿病患者免疫力，讓毛黴菌有機可乘。

奈爾坦言，「糖尿病會降低人體免疫力，而新冠病毒則會使其更加惡化，而協助患者對抗新冠的類固醇就像是火上澆油。」

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