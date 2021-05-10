長征五B火箭墜海　胡錫進：看清美虛偽「接下來還會密集發射」

▲長征5B火箭殘骸墜落海中。（圖／翻攝google map）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸長征五號B遙二火箭9日墜落在馬爾地夫西側海域，未如先前外界擔憂造成地面上的損害及傷亡。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，中國人和國際社會對航天發射有常識的人再次看清了美國輿論精英的偏執和虛偽，「中國接下來會有很密集的航天發射，絕不能受他們干擾，讓他們得逞。」

胡錫進在微博發文提到，中美都有火箭碎片墜落，但美國媒體卻有截然相反的描述，「說白了他們就是對中國航天事業進步太快羨慕嫉妒恨，受不了幾年後太空中只有一個中國的空間站在軌運行，整個中國的高速發展讓他們抓狂乃至絕望。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進指出，「所以他們以反科學甚至反常識的方式煽動對中國的敵視，一些美國科學家乃至NASA參與到這種炒作中，這是他們的恥辱。」

胡錫進表示，美國人同時在以輿論戰的方式阻撓中國今年接下來圍繞太空站建設的密集發射，「而我們決不能受他們干擾，讓他們得逞。」

胡錫進強調，中國有必要加大對外說明，平衡美方製造的輿論抹黑，但圍繞空間站建設的發射一次也不能耽擱，其他發射也需按照既定節奏進行，「讓美國這隻母蝲蝲蛄（螻蛄）帶著幾隻小崽兒叫喚吧，中國人繼續種我們的莊稼。」

▼長征5B火箭發射升空。（圖／CFP）

