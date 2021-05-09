長征5B第一級部件落入印度洋　張競：獎券中獎率比被砸中機率還高

▲大陸長征5B火箭搭載太空站核心艙升空。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸長征5B火箭第一級部件今（9）日經官方通報墜落區域為馬爾地方周邊的印度洋海域。對於外界一度產生的火箭殘留部件可能落入有人居住的區域，中華戰略學會研究員張競指出，長征5B火箭整體結構採一級半構型，發射時4具輔助助推火箭會先脫離，不進入軌道通常都落入大洋或是無人海域，「不要杞人憂天，寧可去買獎券，中獎機率比被長征5B發射火箭砸中還高很多。」

▲央視公布長征5B火箭第一級部件重返大氣層後，落區位於東經72.47°，北緯2.65°周邊海域。（圖／翻攝google map）

張競表示，長征5B火箭第一級(芯一級)推進器都將和酬載一起進入軌道，但該級推進器在設計上缺乏自主離軌能力，因此每次執行發射任務中，入軌近地點都將低於200公里，以確保透過地球大氣層時進行氣動減速，讓其儘快重返大氣層。

在重返過程中，藉由大氣層空氣磨擦升溫，將其結構絕大部份燃燒殆盡，期能避免對地面建物或人群產生損傷，但這種再入或是重返大氣層之過程與軌跡，並未受到導控，因此雖是刻意執行，但亦稱為無控（uncontrolled），並非意外所發生之「失控現象」。

張競指出，長征五B火箭第一級總重為186,900公斤（412,000磅），燃料重量165,300公斤（364,400磅)，兩者相減之後為21,600公斤，因此結構重量為21噸。

▲長征5B火箭第一級重返過程中會與大氣層磨擦升溫，將其結構絕大部份燃燒殆盡。（圖／CFP）

此外，張競也認為，不應稱此級火箭推進器為「殘骸」，「因為那就是要拋棄後，利用重返大氣層過程加以銷毀，不再回收之「耗材」，定位必須清楚。」

張競提到，這個過程以及設計，全球各個從事太空發射活動國家都是如此處理推進器燃料用盡所餘耗材，只不過對於西方國家所作所為，透過媒體報導後，刻意用辭藻加以美化，刻意不提會砸到頭，「但對於中國大陸長征5B推進器重返大氣層，就拿出另套嘴臉與用辭，西方媒體虛偽欺騙讓人搖頭。」

至於外媒大力宣傳，2020年5月間長征5B火箭第一級推進器重返大氣層時，還有未被大氣層燒毀之管狀殘餘物落在象牙海岸。張競也提出質疑，他表示，首先是那個管狀物不是只有一根，相互間還有利用法藍盤（flange）鎖螺絲加以連接，「經過穿越大氣層磨擦燃燒高速墜落後，居然還能保持結構完整，那些製作導彈之軍備大企業會不趕快去搶奪，搞清楚其中所使用工藝與材質，您認為合理不合理？」

張競認為，到目前為止，這個事情只有西方報導，中國大陸官方從未加以證實，「假若真是大陸火箭砸下來，搞出新聞事件，會有可能完全不鳥不聞不問嗎？而且從報導之後，隨後就沒有下文，這是標準西方媒體抹黑手法，初次報導是疑似，隨後轉述時就變成真有其事，您難道不覺得應該有所懷疑嗎？」

張競強調，西方媒體放話打擊中國大陸航天事業，其實不是新鮮事，多年來造謠不斷，但中國大陸還是在國際衛星商業發射市場站穩腳步，對於大陸衛星發射作業相關保險費率也不比他方高，其實就證明一切，也證明大陸航天科技在商業市場之競爭力，不是幾則西方報導，或是湊熱鬧跟進隨之起舞附和就能打垮。

對於外界一度擔心被長征5B火箭推進器第一級重返大氣層砸到，張競表示，「不要杞人憂天，寧可去買獎券，中獎機率比被被長征五B發射火箭砸中還高很多。」