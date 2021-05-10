7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」：回到家這邊…招魂一次允杯

記者白珈陽、戴若涵／台中報導
台中市太平區頭汴坑溪9日發生一起奪命意外！一名7歲李姓男童與家人一同到該處烤肉，卻與另名27歲陳姓男子雙雙落水身亡。稍早李家人心碎重回事故現場，要替男童招魂。
▲▼7歲男童溺斃，家屬重回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝，下同）
李家人10日下午1時許重回溪邊招魂，由男童的姊姊擲杯，並向男童喊話，「聽到名字就回到岸邊，回到家這邊來」，現場氣氛哀戚，擲筊後一次就允杯，終於順利將男童帶回家；至於陳男家屬則是將於下午2時30分左右，前往現場招魂。
記者白珈陽、戴若涵／台中報導
台中市太平區頭汴坑溪9日發生一起奪命意外！一名7歲李姓男童與家人一同到該處烤肉，卻與另名27歲陳姓男子雙雙落水身亡。稍早李家人心碎重回事故現場，要替男童招魂。
▲▼7歲男童溺斃，家屬重回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝，下同）
李家人10日下午1時許重回溪邊招魂，由男童的姊姊擲杯，並向男童喊話，「聽到名字就回到岸邊，回到家這邊來」，現場氣氛哀戚，擲筊後一次就允杯，終於順利將男童帶回家；至於陳男家屬則是將於下午2時30分左右，前往現場招魂。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響