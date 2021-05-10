7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」：回到家這邊…招魂一次允杯

一名7歲的李姓男童9日跟家人一起到台中太平區頭汴坑溪烤肉，卻與一名27歲陳姓男子雙雙落水身亡，而李父事後指控，是陳男拉到兒子的腳，才會害兒子因此殞命。稍早，檢察官相驗結果出爐，發現男童的腿部沒有明顯抓痕，但至於是否是真的遭人抓入水中，仍有待進一步釐清。