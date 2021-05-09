捲入蓋茲離婚緋聞　女翻譯王喆「不忍了！」控訴網路霸凌　

▲女翻譯王喆捲入比爾蓋茲離婚緋聞，提告網路霸凌。（圖／翻攝 微博王喆同傳）

記者任以芳／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）離婚，結束 27 年婚姻，外傳和女翻譯王喆有關。遭到波及的她不忍了。王喆於7日深夜發出律師三點聲明，控訴網路霸凌，她透露，「瓜田裡的一粒塵壓在個人身上也許就是一座山。」

綜合陸媒報導稱，長期做翻譯工作的王喆，無端被網傳跟蓋茲有不尋常關係。對此，王喆本人5日曾率先回應稱，「是單身女青年就都要想辦法給安排出去嗎？此地無瓜，早點休息。」還是無法平息網路上消息指控。

▲比爾蓋茲女翻譯王喆委託律師提出三點聲明。（圖／翻攝 微博王喆同傳）

最新消息指出，王喆不忍了，她於7日在微博公佈律師聲明表示，「網路暴力是對人尊嚴的踐踏，請別再用消遣別人的方式掩飾自己內心的自卑了，瓜田裡的一粒塵壓在個人身上也許就是一座山。 最後，萬物皆有裂痕，那是光進來的地方。 用對生活的愛點亮自己的明燈。 風雨過後，希望能繼續讀書，繼續微笑，繼續做陽光下的孩子。 」

王喆也委託律師，提出三點訴求。一是強調已做證據保全公證，保留追究法律責任；二是要求網路平台及自媒體刪文，三則強調，互聯網非法外之地，因此將追究個侵權方的法律責任。

王喆已委託律師提出 3 點聲明，一是強調表示已做證據保全公證，對相關使用者保留追究法律責任的權利；二是要求網路平台及自媒體刪文，律師也會繼續關注網路輿論；三是強調如果之後仍有使用者怠於刪除相關內容，將代表王喆追究各侵權方的法律責任。