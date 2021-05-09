女大生失蹤14年「全家都在等她」　阿嬤想到淚崩...父獻上康乃馨

記者唐詠絮／彰化報導

▲劉阿嬤手捧康乃馨。（圖／民眾提供，以下同）

失蹤14年中正大學劉姓女大生，案情隨著阮姓同學被收押禁見漸露曙光，劉父跟劉阿嬤在家中盯著電視新聞，希望在母親節的今天能盼到好消息，上午看到摯愛的老母親因為想念孫女不停的流淚悲泣，劉父拿起康乃馨，還抱抱她害羞的說「母親節快樂」。

今天是母親節，記者隨著劉家親屬李大姐到劉家探視，劉父前2天摔跤，右胸前還包紮著傷口；劉阿嬤(86歲)則在房間看電視，庭院桌前擺了康乃馨，增添過節的氣氛。李大姐說，看了這幾天新聞不斷的報導後，這3天已經哭紅了眼睛，希望能得來好消息。

▲李大姐安慰劉阿嬤。

劉父(64歲)目前仍在鐵路局工作，育有2男2女，失蹤的劉女是家中的老大，非常懂事乖巧，2007年畢業前10天無故失蹤，沒領到畢業證書，女生宿舍房間物品也沒收拾，當年檢方調閱監視器畫面發現，劉女回嘉義後是由阮姓男友接送，但案情至今沒有進展。

事隔14年，阮男妹妹發現他擅自提領失蹤2年阿嬤的存款，雙方鬧上法院，引發檢警關注。日前檢警在阮男住處搜出疑似阿嬤骨骸等證物，5日依殺害直系親屬等罪，向法院聲請羈押獲准，至於劉女失蹤是否與阮男有關，仍待進一步調查。

但劉女父親表示，女兒未曾帶阮男回家過，只有一次印象就是他留小辮子，當時對他印象就不好，怎可能讓女兒帶他回家；另外，在女兒租屋處也未發現有其他男性用品，至於女兒失蹤是否跟阮男有關，則要等檢警調查。

劉阿嬤想念孫女難過的流淚。

劉父說，家人多次問宮廟，都得到女兒仍在人世的消息，因此都仍抱存一線希望。他也對女兒親情喊話說，沒虧待過女兒，既然大家有緣做父女，有什麼誤會出來講清楚，父母跟子女沒什麼好隱瞞的，希望她能夠趕快回來。

劉父說，看到新聞報導得知阮男被收押，這幾天的心情與往常沒有不同，現在唯一的希望就是檢警盡快查出女兒的去向，是生是死，一家人都在等著她回家，尤其女兒是老母親一手帶大，她這14年來放在心裡面的煎熬，看在他眼裡就非常的不捨。

▲劉父送阿嬤康乃馨合照。

劉父罕見的做出浪漫的舉動，拿起康乃馨對劉阿嬤說，「媽，母親節快樂」，要她保重身體，這一說，阿嬤也感動得哭了，這真的是對她最有意義的母親節禮物。

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