柯侯同台齊怨中央　籲給完整疫調「讓地方政府好好做事」

▲柯文哲、侯友宜一同出席2025雙北世壯運動組委會成立大會 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

雙北市都受到華航機師染疫波及，市長柯文哲、侯友宜7日同台，同聲呼籲中央，未來應提供更完整疫調資料。柯表示，中央應找專家好好討論，思考流程如何改進；侯友宜則直言，目前中央、地方資訊上有落差，希望中央能快速提供給地方，讓地方政府好好努力做事。

華航機師、桃園諾富特飯店員工確診疫情不斷擴大，至今該案已累積29人確診，其中更有17人是沒有出國史的本土案例，重創台灣防疫，更嚴重威脅社區。

面對中央、地方在防疫資訊上不同步的問題，新北市長侯友宜說，防疫從頭到尾我都希望中央跟地方要做緊密結合，因為中央定一個政策，執行還是在地方，如果在很多疫調資訊上能更快速給地方做掌握，地方可以在第一時間安定民心，更重要把後續善後工作快速做好，「因為這是一個危機」。

「所以我們都很期待，如果今天碰到一些狀況反映給中央，中央也能夠聽進去地方的聲音。」侯友宜說，防疫上下不要有落差，大家盡力把疫情堵住才是最重要的方向，現在資訊上有一些落差，希望中央能夠多多體諒，也多多快速提供給地方，地方才好努力做事。

柯文哲表示，到現在為止台灣的防疫還算成功，所以就是把破洞補一補。他認為，現在按照戶籍所在地的機關當主要的疫調單位，這有點問題，如果他戶籍在新北，他跑來台北活動，可是要等新北做完疫調通報中央，接著中央再判讀有沒有造成影響，有時候通知台北市有時候不通知，這流程想想看怎麼改進，「找專家討論一下，把流程再優化就好」。