上海男子殺人後又劫持女店員 大爺淡定路過...警果斷擊斃

記者任以芳／綜合報導

上海街頭昨（8日）發生一起驚悚街頭擊斃事件，27歲仲姓男子因私人糾紛，持刀殺害31歲修姓男子，接著逃竄到一家小超市持刀劫持一名女性店員。警方擔心波及其他人，當場果斷開槍，當場擊斃該名男子，成功解救人質。

▲上海一名男子當街殺人，黑衣路人經過嚇傻。（圖／翻攝 芒視頻／好看視頻）

根據上海市公安局青浦分局發佈通報，在5月8日上午10點鐘左右，上海青浦發生持刀殺人案件。影片顯示，仲姓嫌疑人當街持刀砍殺修姓被害人，一連向對方捅好幾刀。期間有一名黑衣路人經過被嚇到，看了幾眼後快步離開；另一位穿白色衣服的大爺十分淡定，瞄了兩眼後也離開。

▲上海男子當街殺人，路過大爺淡定離開 。（圖／翻攝 芒視頻／好看視頻）

事後，嫌疑人逃到案發現場附近一家超市， 挾持一名女員工，目擊者立刻撥打報警電話，警方立刻組織人馬救援。大約11時38分大批警方抵達案發現場，特警車輛也出動。

眼見仲姓嫌疑人情緒徹底失控，大聲吼叫，並且有意持刀傷害人質，警方喊話勸阻無效，立刻果斷開槍其擊斃，人質未受傷。

上海警方調查這起案件來龍去脈，仲姓嫌疑人幾乎抱著必死決心，大膽當街殺人又劫持人質，背後牽扯什麼樣私人恩怨，正在進一步釐清。