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「敬賢孝親、兩岸同心」　海峽兩岸青少年藝術交流在滬舉行

▲同學們將手寫的詩詞贈與自己的母親。（圖／記者趙禕攝）

▲同學們將手寫的詩詞贈與自己的母親。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕／上海報導

上海市文廟今（9）日上午舉行一場別開生面的活動，一百多名在上海唸書的海峽兩岸中小學生，在烈日下揮汗、揮毫同寫書法，一方面在母親節裡答謝親恩，一方面也是一年多來受到新冠疫情阻礙下，進行一場難得的兩岸藝術交流。

▲來自兩岸的青少年在母親節當天於上海文廟一同書寫詩篇，表達對母親的愛。（圖／記者趙禕攝）

▲來自兩岸的青少年在母親節當天於上海文廟一同書寫詩篇，表達對母親的愛。（圖／記者趙禕攝）

今天活動的主題是「敬賢孝親、兩岸同心」，特別在母親節這一天選在上海供奉至聖先師孔子的儒學聖地文廟，讓來自上海台商子女學校和上海市中小學一百多位海峽兩岸青少年，在文廟大成殿的百米長卷上共同書寫一段段詩篇，將對母親的愛寫在紙上；在表逹對中國傳統文化尊崇的同時，感念母親的辛勞、歌頌母愛的偉大，與中華傳統孝道文化結合，讓敬賢孝親的文化精髓深深刻入青少年們的內心。

▲上海市台辦二級巡視員王躍。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦二級巡視員王躍。（圖／記者趙禕攝）

在新冠疫情阻礙兩岸交流交往的困難時期，也透過這場青少年藝術文化交流活動帶來一抹陽光。上海市台辦二級巡視員王躍在開場致辭的時候就表示，希望透過這樣的活動，讓海峽兩岸的交流交往開出更多友誼的花、結出更多友誼的果。

▲上海外語大學附屬大境中學和上海台商子女學校的兩岸學生合唱團快閃活動「讓愛看得見」。（圖／記者趙禕攝）

▲上海外語大學附屬大境中學和上海台商子女學校的兩岸學生合唱團快閃活動「讓愛看得見」。（圖／記者趙禕攝）

這場活動也是上海台胞服務中心主辦「讓愛看得見」公益交流活動中，第一場兩岸同唱一條歌的快閃活動，由上海外國語大學附屬大境中學和上海台商子女學校的兩岸學生合唱團，以快閃的方式在活動現場共同演繹充滿溫情 「讓愛看得見”」歌曲，唱出了對母親的祝福與感念，為整場活動帶來高潮。

▲「敬賢孝親、兩岸同心」海峽兩岸青少年藝術交流活動於上海文廟舉行。（圖／記者趙禕攝）

▲「敬賢孝親、兩岸同心」海峽兩岸青少年藝術交流活動於上海文廟舉行。（圖／記者趙禕攝）

活動最後，所有參與的同學將自己書寫的書法作品贈送給自己的母親，參加活動的母親們都認為這是母親節裡收到最棒的母親節禮物。

這場「敬賢孝親、兩岸同心」2021年海峽兩岸青少年藝術交流活動是由上海市黃浦區台辦指導，黃浦區台聯會、黃浦區婦聯在上海文廟共同舉辦。
 

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關鍵字：

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