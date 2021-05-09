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社會 社會焦點 保障人權

學長幫介紹妹子！他聊天暈船「匯2.9萬結婚金」　見真相哭了

▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子缺錢花用，騙學弟要幫忙介紹女友，實際上竟是一人分飾二角詐財。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

廖姓男子因缺錢花用，向謝姓學弟聲稱要介紹女朋友，孰料，他竟以「一人分飾二角」方式，假扮成一名女性「小柔」和謝男聊天，接著以存錢作為結婚基金為由，陸續詐騙謝男共2萬9000元。直到謝男發現遲遲見不到小柔本人，才驚覺遭騙，立刻報警。台中地院日前依詐欺取財罪，判廖男3月刑期，得易科罰金18萬，緩刑2年，可上訴。

判決指出，30歲廖男2020年5月4日向謝男稱，可介紹女朋友給對方認識，先是另外申請一個LINE帳號，並從網路下載美女照片，取名為「小柔」，接著在使用自己本來的帳號，將「小柔」聯絡資訊傳給謝男，使謝男不疑有他，將「小柔」加為好友，而廖男便開始「一人分飾二角」模式，假裝是女性與謝男談情說愛。

廖男取得信任後，便向謝男提議可以存錢做為結婚基金，讓謝男陷入錯誤，分別於同年5月9日、6月11日、7月12日，陸續匯款給「小柔」9000元、5000元及1萬5000元，而實際金額其實已進入廖男口袋裡。直到謝男發現，交款數次都未能見到「小柔」本人，才驚覺遭騙，隨即報警。警方事後持搜索票至廖男住處搜索，查扣犯案用手機、個人電腦一台，以及「小柔」與謝男對話內容等證據，全案因此曝光。

台中地院審理期間，廖男坦承不諱，法官考量其犯後態度，且已賠償謝男等情狀，日前依詐欺取財罪，判廖男3月刑期，得易科罰金18萬，另宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

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