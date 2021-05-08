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新北提升防疫SOP全面完備　侯友宜視察圖書館、藝文場館安全環境

▲新北防疫SOP提升全面完備 侯友宜視察圖書館、藝文場館安全環境。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北提升防疫SOP全面完備，侯友宜視察圖書館、藝文場館安全環境。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國內本土疫情再起，確診者足跡遍及新北，為確保各藝文場館落實防疫工作，隨時做好疫情可能升溫的全面備戰，新北市長侯友宜8日上午特別前往新北市藝文中心與板橋江子翠分館，緊盯防疫相關環節，並確保藝文場館暨圖書館的防疫SOP完成整備。

新北市立圖書館提供，基本量測體溫、戴口罩，保持社交距離、加強手扶梯、電梯、兒童室等區域的清潔及消毒頻率，強化空間通風，並強調落實「實聯制」，新北市各公有藝文場館以及兒童閱覽室、體驗空間同時加強容留數控管，要求採高規格防疫作為，做好各項防疫準備，以提供市民安心的閱讀與藝文欣賞環境。

▲新北防疫SOP提升全面完備 侯友宜視察圖書館、藝文場館安全環境。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市長侯友宜提醒民眾到圖書館要記得佩戴口罩。

諾富特、華航群聚案足跡遍布雙北，為防範疫情擴大，新北市長侯友宜8日上午會同文化局長龔雅雯，前往新北市藝文中心與市立圖書館板橋江子翠分館視察應變作為與各項防疫措施，期能有備無患，以最高防疫規格面對疫情的挑戰。

侯友宜市長表示，疫情防制整備絕對不容有絲毫懈怠空間，新北市政府不僅加強各局處防疫工作，隨時保持高度警覺，嚴格落實實聯制、量測額溫、佩戴口罩、進出動線分流、總量管制、限流入館等措施，以超前部署的態度，讓防疫工作做到滴水不露，嚴防疫情持續擴散。

▲新北防疫SOP提升全面完備 侯友宜視察圖書館、藝文場館安全環境。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市各公有藝文場館加強容留數控管。

文化局長龔雅雯表示，為了讓民眾有個安全的藝文環境，各藝文場館、博物館與圖書館已全體動員，完備各項防疫措施，務求防疫工作零死角，包括大門採單一入口管制，入館實名登記，熱像儀量測額溫、消毒酒精自動噴霧器消毒。

龔雅雯說，加強重點區域（手扶梯、電梯、兒童室）清潔及消毒頻率，新北市各公有藝文場館、以及兒童閱覽室、體驗空間除加強館舍容留數控管，同時增加玩具消毒頻率，以最嚴謹的態度面對疫情的挑戰，提供市民安心的閱讀與藝文觀賞環境。

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