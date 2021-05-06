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2021台東藝術節精選10檔　在地「布拉瑞揚舞團」打頭陣7日起開賣

▲ 2021台東藝術節精選10檔演出，在地「布拉瑞揚舞團」打頭陣7日起開賣 。（圖／台東縣政府提供）

▲ 2021台東藝術節精選10檔演出，在地「布拉瑞揚舞團」打頭陣7日起開賣 。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府主辦，今年邁向第十一屆的台東藝術節，自6月5日至10月23日於文化處台東藝文中心演藝廳舉辦，精選10檔優質團隊精選演出，並由在地的布拉瑞揚舞團打頭陣。饒慶鈴表示，台東藝文中心修繕後，今年經文化部評鑑晉升為專業場館，五月份重新對外開放，今年的10個強檔節目內容豐富、精采可期，門票於5月7日正式開賣，希望讓鄉親有更多親近藝術、享受藝術的機會，讓台東更添藝文氣息。

饒慶鈴表示，台東近年積極推廣藝文活動，透過藝術活絡多元生活，很高興由台東在地的團隊為我們揭開今年藝術節的序幕，6月5日開幕節目是由布拉瑞揚舞團探討阿美族部落階級成年禮精神的作品《沒有害怕太陽和下雨》，台東藝術節今年邀請國內知名演藝團隊，布拉瑞揚舞團、C MUSUCAL製作、相聲瓦舍、雲門劇場、國立台灣戲曲學院京劇團、表演工作坊、木樓合唱團、音樂時代劇場、故事工廠、陳明章音樂工作有限公司，聯手打造此次在地藝文盛事。

2021台東藝術節將於7日正式開賣，從6月到10月為縣民帶來一系列藝文饗宴，依不同表演場次共有100-900元等親民的票價，民眾可於FamilyMart全家便利商店、7-ELEVEN超商、「OPENTIX兩廳院文化生活」購票。除了一系列的演出活動，今年藝術節特別邀請金鐘獎最佳主持人暨樂評家焦元溥於5月28至29日策劃兩場音樂講座，介紹歌劇賞析及浪漫派作曲家，皆為免費入場。

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