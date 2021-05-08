華航諾富特再增2病例！機師與家人確診　染疫風暴擴及7家庭、31人

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案染疫風暴再擴大，指揮中心今（8）日再公布2名新增病例，為一名50多歲機師與家人，曾接觸過曾違規赴飛鏢運動酒吧的30多歲機師（案1153），目前該起群聚累積31人確診，家庭群聚也增至7起、12家人染疫。

指揮中心表示，案1183為本國籍50多歲男性，為某航空公司機師，今(2021)年4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，4月28日擔任案1153模擬飛行訓練教官。

個案4月24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，4月29日接種第一劑AZ疫苗。個案5月4日出現全身倦怠，5月6日出現發燒，同日就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者2人列居家隔離。

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案1184為本國籍50多歲女性，為案1183之同住家人，因案1183檢驗陽性，於5月7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值23)。相關接觸者目前正調查中。

指揮中心日前公佈的案1153為本國籍30多歲華航機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後分別因檢疫期滿、機師專案採檢兩次檢測陰性，然而他在5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報採檢確診，Ct值13。由於其在4/29自主健康管理期間曾赴飛鏢運動酒吧，華航也將召開人評會進行懲處。