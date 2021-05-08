50多歲確診機師「曾接種AZ疫苗」　陳時中推測感染源是他

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特染疫風暴再擴大，指揮中心今（8）日又公布2名新冠肺炎確診病例，為50多歲機師（案1183）與其家人（案1184）。案1183曾在4/29接種第一劑疫苗，5/4出現全身倦怠、5/6發燒就醫採檢，今（8）日確診，感染源待釐清。指揮官陳時中表示，該機師最有可能是在4/28與1153進行模擬飛行訓練時感染，感染後才接種疫苗，就沒有保護效果。

指揮中心表示，案1183為本國籍50多歲男性，為某航空公司機師，今(2021)年4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，4月28日擔任案1153模擬飛行訓練教官。4月24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，4月29日接種第一劑AZ疫苗。個案5月4日出現全身倦怠，5月6日出現發燒，同日就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者2人列居家隔離。

指揮中心表示，案1183為模擬飛行訓練教官，所接觸到的另一名機師學員也已匡列，目前居家隔離中，初步採檢結果為陰性。

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指揮中心說明，案1184為本國籍50多歲女性，為案1183之同住家人，因案1183檢驗陽性，於5月7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值23)。相關接觸者目前正調查中。

指揮中心統計，截至目前國內累計214,706例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含212,250例排除)，其中1,183例確診，分別為1,036例境外移入，96例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及12例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,082人解除隔離、89人住院隔離中。