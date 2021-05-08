小學生化身小小執行官　查封、拍賣、拘提…桌遊競賽拿獎金

▲法務部執行署新竹分署前往新竹實驗國小推廣王牌執行官桌遊，反應熱烈！（圖／新竹分署提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

行政執行向來給社會大眾嚴肅、冷冰冰的形象，對於滯欠大戶祭出各種強力執行手段，促使其清償欠款，令滯欠大戶聞風喪膽。但即使是這樣的機關，也有溫馨、有趣的一面，法務部行政執行署新竹分署(下稱新竹分署)為落實法治教育，7日由行政執行官帶領書記官至國立新竹科學園區實驗高級中等學校國小部(下稱實驗國小)向小朋友們推廣行政執行署最新推出的「王牌執行官桌遊」，先由書記官介紹遊戲玩法。

由執行官與書記官講解並擔任助教，一一教導小朋友如何玩桌遊，每位小朋友都化身成行政執行官，對於義務人使用查封、拍賣、限制出境、拘提、管收等各種執行手段，玩得不亦樂乎。

▲▼執行官與書記官講解完後，帶領小朋友一同桌上廝殺。

除此之外，新竹分署也準備了有獎徵答，答對題目的小朋友都可以獲得精美禮品或王牌執行官桌遊一份，小朋友們都熱烈搶答，可見行政執行署推出的「王牌執行官」桌遊相當受歡迎。

新竹分署也在教室舉辦了桌遊競賽，每組前兩名也可以獲得桌遊一份，可以看到小朋友們全神貫注，為了執行義務人財產不擇手段，在活動結束之際，小朋友們依依不捨，紛紛大喊「我還想玩！」。王牌執行官桌遊寓教於樂，將行政執行相關概念融入遊戲之中，即使是國小學童也能輕鬆上手。



▲小朋友們第一次接觸有關查封、拍賣等情況，反應熱烈。

新竹分署表示，為擴大推廣王牌執行官桌遊，將於5/27舉辦「王牌執行官」桌上遊戲競賽，報名期間從5/10至5/21，參加者都可以獲得精美禮品一份，並提供中午便當，前十名報名者更可以獲贈王牌執行官桌遊卡牌一份，獲得競賽第一名者，可以獲得1,200元禮券，第二名則可以獲得1,000元禮券，鼓勵民眾踴躍報名參加。

報名網址及QR碼：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJgnT2uFkWlfV_0gH-EVp_Yb5RxfA99fYULL2ouubm1YMgxQ/closedform

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