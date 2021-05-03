「你長得像我心上人」港男甜喊老婆　她傻傻匯10萬還好保住了

▲員警及時勸說，高雄女才大夢初醒，保住10萬5千元存款。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名單身黃姓女子日前在臉書上認識一名何姓男子，他自稱單身，任職於香港房屋署，幾番甜言蜜語攻勢，成功讓黃女墜入情網後，何男再誆騙黃女可以幫忙競標香港法拍屋，須匯款10萬5千元，所幸該筆款項暫時被銀行扣住，員警也及時阻詐勸退黃女，才保住辛苦存來的積蓄。

日前黃姓女子走進前鎮街派出所，表示銀行通知她，有多筆異常金流，稍早匯出的10萬5千元暫時先被銀行扣住，請她向警方索取報案證明，才能將扣住的款項退回帳戶。值班員警詢問當時狀況，但發現黃姓女子支支吾吾，也不願多說，經員警安撫勸說下，她才還原整起事情的狀況。

▲香港男狂撩高雄妹，害她墜入情網險遭詐騙 。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃姓女子表示，先前有一名45歲何姓男子自稱台北出生、現居香港，目前任職於香港房屋署產業測量師，他先是以臉書私訊，「妳好，很高興認識你」、「可以和妳做個朋友嗎」等語，後來還表示：「妳長得很像一個人」，黃女詢問：「像誰？」何男曖昧回應：「我的心上人。」

何姓男子擅長以柔情攻勢騙取信任，還曾要黃姓女子去買游泳圈，「因為妳馬上要墜入愛河了！」種種撩妹語錄讓單身的黃姓女子步步墜入情網，以為真命天子終於出現，隨後兩人便互加LINE，何男還照三餐噓寒問暖，兩人更互喊對方「老公～」、「老婆」。

▲何姓男子高富帥，嘴甜又懂撩妹伎倆，輕易取得黃女信任。（圖／記者許宥孺翻攝）

直到某天，何男告訴黃女，可以幫忙她在香港申請競標法拍屋。何男為了取信她，誆稱競標保證金部分可以由他來幫忙支付，還說已經匯了6000元美金（約台幣18萬元）給黃女，但因為是國際匯款，大約要3天後才會匯入帳戶。

但何男又要求黃女，必須要從台灣匯款新台幣10萬元，讓「拍賣行」核對是由黃女所申請競標，若被問到為何匯款，就說是匯給朋友。黃女不疑有他，向親友集資10萬元後就匆匆地到郵局匯款給何男指定帳戶，直到銀行致電黃女，表示該戶頭有多筆異常資金匯入，已被列為警示帳戶需盡速報警處理，黃女雖半信半疑，但因何男說，錢還沒進到拍賣行的戶頭，她只好到派出所諮詢。

「我跟妳說，這絕對是詐騙！」員警聽完事情的來龍去脈後，直言這就是愛情詐騙，並安慰女子，每個人都有交友需求，不需要不好意思，但銀行已提醒戶頭已被列為警示帳戶，更能確認這就是詐騙集團的伎倆，幸好款項暫時被扣住，只要有報案證明就可以把錢要回來。黃女聽完後，也如同大夢初醒，雖然感情被欺騙，但還好錢財沒被拐走，感謝警方替她保住辛苦存來的積蓄。

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