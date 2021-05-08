已婚教授求復合失敗...筆電狠砸小三女教授！她水晶體移位近乎失明

▲已婚的大學男教授求復合失敗，竟然持筆電很砸小三女教授，害左眼險些失明。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者邱中岳／台北報導

北市1名已婚私立大學男教授在4月底，在另間私立大學擔任教授的女友家，雙方因分手問題發生口角，最後男教授竟然持筆電猛砸女教授頭部，造成女教授左眼險失明，只能看見微弱的光。

警方調查，已婚的40歲私立大學林姓教授，與38歲的私立大學女教授交往，但女方想要與林分手，林教授在4月22日晚上7時許，前往女教授位於台北市的住處求復合。

雙方深聊至23日凌晨0時許，過程中爆發激烈口角，林姓教授竟然持筆記型電腦朝女教授頭部猛砸，造成女教授左眼受傷，而林姓教授見事態不對緊急報警處理。

警方獲報後趕往現場，先將女教授送往醫院救治，院方初步搶救後發現，女教授的左眼眶骨折、還出現水晶體移位的狀況，目前只能看見微弱的光，幾乎接近失明。

女教授在傷勢稍緩之後，也在30日前往派出所，對林姓教授提出告訴，警方事後在7日上午9時許，逮捕涉嫌傷人的林姓教授，林姓教授也坦承當時情緒失控才傷人，訊後依照重傷害罪嫌將人移送法辦。

據了解，2人在不同私立大學任教，但林姓教授不顧已婚身份與女教授交往，女教授在4年多前向林姓教授提出分手，林姓教授仍不斷勾勾纏，最後卻因復合不成發生口角，導致女教授眼睛險失明。

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