高雄7旬嬤疼孫！聽假孫子來電：「借我錢」　她險遭詐38萬老本

▲高雄阿嬤接到假孫子來電借錢，愛孫心切衝到農會匯款38萬，所幸行員察覺異狀報案、阻止受騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄橋頭區一名75歲的鄭姓老婦人日前接獲詐騙集團扮演的「假孫子」來電，表示他的朋友急需用錢，希望阿嬤可以匯款38萬救急，阿嬤愛孫心切第一時間衝到鄰近的農會匯款，當下農會主任聽到阿嬤要借錢給孫子，一聽就覺得事情不單純，在阿嬤辦好手續後隨即通報警方，而阿嬤回家後和真的孫子聯繫上，驚覺孫子根本沒有開口借錢，察覺到落入詐騙集團圈套後，也立刻折返農會，所幸阿嬤的38萬存款還沒匯出去，此次多虧行員機警與警方合力阻詐，才沒讓阿嬤的存款被騙走。

警方指出，這起事件發生在1日下午接近2點，甲圍派出所員警接獲農會來電，指出一名婦人疑似遭到詐騙要匯款新臺幣38萬元到他人帳戶，農會辦事處主任察覺有異，立即通知轄區警方到場協助處理。經了解，婦人疑似接到「假冒的孫子」人來電，稱急需用錢，要「阿嬤」協助匯款到別人的帳戶內。

阿嬤愛孫心切聽到「假孫子」的話後不疑有他，到附近農會聽從「假孫子」的指示，填寫匯款單打算匯款新臺幣38萬元到他人帳戶，過程中農會行員覺得老婦人所說的狀況有異，認為案情不單純，便通知警方到場。甲圍派出所員警到場後，恰巧遇到老婦人匆忙趕回農會，原來她回到家和她34歲的「真孫子」通話後，他在電話那頭說：「我跟本沒有打店話跟妳借錢」且孫子憂心阿嬤被騙也急忙報警，才讓阿嬤的老本驚險地守住。

警方進一步表示，此次能順利阻止婦人遭詐騙，多虧金融機構行員對於大筆匯款民眾能多詢問關心，發現不尋常之處，並與警方聯繫，才能及時阻止民眾將款項匯出，警方同時呼籲民眾匯款前多加求證，遇有疑問主動與警方聯繫，以確保自身荷包安全。

▲高雄阿嬤接到假孫子來電借錢，愛孫心切衝到農會匯款38萬，所幸行員察覺異狀報案、阻止受騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

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