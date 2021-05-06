　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄7旬嬤疼孫！聽假孫子來電：「借我錢」　她險遭詐38萬老本

▲▼ 農會員警合力阻詐避免阿嬤積蓄被騙 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄阿嬤接到假孫子來電借錢，愛孫心切衝到農會匯款38萬，所幸行員察覺異狀報案、阻止受騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄橋頭區一名75歲的鄭姓老婦人日前接獲詐騙集團扮演的「假孫子」來電，表示他的朋友急需用錢，希望阿嬤可以匯款38萬救急，阿嬤愛孫心切第一時間衝到鄰近的農會匯款，當下農會主任聽到阿嬤要借錢給孫子，一聽就覺得事情不單純，在阿嬤辦好手續後隨即通報警方，而阿嬤回家後和真的孫子聯繫上，驚覺孫子根本沒有開口借錢，察覺到落入詐騙集團圈套後，也立刻折返農會，所幸阿嬤的38萬存款還沒匯出去，此次多虧行員機警與警方合力阻詐，才沒讓阿嬤的存款被騙走。

警方指出，這起事件發生在1日下午接近2點，甲圍派出所員警接獲農會來電，指出一名婦人疑似遭到詐騙要匯款新臺幣38萬元到他人帳戶，農會辦事處主任察覺有異，立即通知轄區警方到場協助處理。經了解，婦人疑似接到「假冒的孫子」人來電，稱急需用錢，要「阿嬤」協助匯款到別人的帳戶內。

阿嬤愛孫心切聽到「假孫子」的話後不疑有他，到附近農會聽從「假孫子」的指示，填寫匯款單打算匯款新臺幣38萬元到他人帳戶，過程中農會行員覺得老婦人所說的狀況有異，認為案情不單純，便通知警方到場。甲圍派出所員警到場後，恰巧遇到老婦人匆忙趕回農會，原來她回到家和她34歲的「真孫子」通話後，他在電話那頭說：「我跟本沒有打店話跟妳借錢」且孫子憂心阿嬤被騙也急忙報警，才讓阿嬤的老本驚險地守住。

警方進一步表示，此次能順利阻止婦人遭詐騙，多虧金融機構行員對於大筆匯款民眾能多詢問關心，發現不尋常之處，並與警方聯繫，才能及時阻止民眾將款項匯出，警方同時呼籲民眾匯款前多加求證，遇有疑問主動與警方聯繫，以確保自身荷包安全。

▲▼ 農會員警合力阻詐避免阿嬤積蓄被騙 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄阿嬤接到假孫子來電借錢，愛孫心切衝到農會匯款38萬，所幸行員察覺異狀報案、阻止受騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

更多新聞：

山東口音聽不懂！計程車司機載8旬翁求助警：不知道他要去哪？

「桃園林俊傑」騙很大！宅男創N個假身份　網路賣名牌包詐25萬

「女兒愛你別讓她擔心」警一句話　保住高雄翁20萬老本

ET快訊
王彩樺與正妹女兒首同台！　「嘴對嘴」親親
快訊／34歲男返台居家檢疫　陳屍家中
許孟哲老婆綠島解放高衩泳裝！　辣露蜜桃臀
網傳錄音檔「蘆洲國小、湧蓮寺」有確診　指揮中心回應了
電子股見綠就買「2週虧44萬」！　全場喊賣掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

祈疫情退散　大園仁壽宮母親節公演「神農觀天」看戲送好康

中醫師服替代役宛若家人陪伴照顧　讓受傷退役軍人和家屬好窩心

魏嘉賢表揚百歲模範母親！　嬤拍肩反祝「勇健喫百二」

倡導兩性平權　宜蘭縣首開樹木修剪研習女性專班

高雄7旬嬤疼孫！聽假孫子來電：「借我錢」　她險遭詐38萬老本

里港警結合義交　蛋糕＋康乃馨祝阿嬤母親節快樂…叮嚀遠離內輪差

新竹市無障礙微旅行開跑　6路線玩遍桃竹苗

防疫旅館總體檢！　台南市防疫旅館業者攜手守護民眾健康

竹市「環保消費借杯杯」啟動　「集點快閃」兌換折價券

就服員變身外送員 政府就業資源主動進校園提供「外送服務」

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

祈疫情退散　大園仁壽宮母親節公演「神農觀天」看戲送好康

中醫師服替代役宛若家人陪伴照顧　讓受傷退役軍人和家屬好窩心

魏嘉賢表揚百歲模範母親！　嬤拍肩反祝「勇健喫百二」

倡導兩性平權　宜蘭縣首開樹木修剪研習女性專班

高雄7旬嬤疼孫！聽假孫子來電：「借我錢」　她險遭詐38萬老本

里港警結合義交　蛋糕＋康乃馨祝阿嬤母親節快樂…叮嚀遠離內輪差

新竹市無障礙微旅行開跑　6路線玩遍桃竹苗

防疫旅館總體檢！　台南市防疫旅館業者攜手守護民眾健康

竹市「環保消費借杯杯」啟動　「集點快閃」兌換折價券

就服員變身外送員 政府就業資源主動進校園提供「外送服務」

早餐免費無限吃！「每人免900元」爽住高雄星級飯店　假日還不加價

學生聲援南鐵拒遷戶黃秋香　「圍交通部砸雞蛋」遭警壓制！

龜山島龜首又崩塌　「塵砂揚起」遊客驚呼：值回票價

超商深夜傳女子嚎哭！高雄警20分內讓她笑著大喊：Amazing

減少攻擊性字眼！推特推「推文警告功能」　不適內容減少11%

倉儲小開台南租豪宅種大麻　「水耕法」分區培植好專業

台灣滴滴打車遭爆屬陸資「事涉國安」　女老闆變沒事了

龍象大戰二回目　味全經典條紋球衣出賽、抽王維中親穿球衣

Chromebook首季成長275％　惠普銷量逾436萬台奪冠

8年級夫妻檔賣場劫標轉賣當假房東　落網求情「別收押我」

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

地方熱門新聞

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

台南何時擺脫「慶記之都」？

澄清湖滿了！鑿井注水對比照超感動

第二波桃園好市券　5/7日開放登錄

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

2資深媽媽養出10警察子孫　警政署表揚

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

紅火蟻雲林現蹤咬傷人　西螺大橋下高灘地投藥防制

立夏仍缺水！玉山半數山屋無水　山友須自行因應

縣市有感施政調查　徐榛蔚獲非六都冠軍

水上救生暨船艇操作訓練提升救援戰力

能高越嶺國家步道　前段落石將封閉

日本景點「工匠之鄉」高掛台南學童手繪燈籠

遶境活動爆棚　內埔警出動義警協勤圓滿落幕

更多熱門

相關新聞

撞壞加油站圍牆　肇事比丘：無常來了就要接受它

撞壞加油站圍牆　肇事比丘：無常來了就要接受它

高雄市前鎮區一間加油站的圍牆，遭一名比丘開車撞破，還好人沒有受傷；警方到場了解時，他還相當冷靜告訴員警佛理哲學，「每個人都有他的業力，無常來了，就要接受它、處理它以及放下它」，讓員警也只能會心一笑！

高雄製麵廠地板「黏滿死蒼蠅」　衛生局：暫停作業

高雄製麵廠地板「黏滿死蒼蠅」　衛生局：暫停作業

快訊／高雄馬路旁驚見男屍　怪手施工直擊雙腿懸空

快訊／高雄馬路旁驚見男屍　怪手施工直擊雙腿懸空

嬤頭昏呆坐路旁　警靠迷失老人資料庫助返家

嬤頭昏呆坐路旁　警靠迷失老人資料庫助返家

8旬翁山東口音聽不懂　計程車求助警：不知道要去哪

8旬翁山東口音聽不懂　計程車求助警：不知道要去哪

關鍵字：

高雄阿嬤孫子借錢農會借錢

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

邵庭遭退學→年收2.2億電商社長

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面