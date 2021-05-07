UNIQLO進駐岡山！開幕價超殺最低99元　阿姨清晨排隊樂搶聯名杯

▲UNIQLO進駐岡山，開幕8點尚未到，門口就線排隊人龍。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄捷運北機廠開發案首間店鋪由UNIQLO率先開張營運，訂於7日上午8點盛大開幕，品牌祭出「岡山人憑戶籍免費贈價值290元口罩」，造成開幕排隊潮，還有在地人一大早就來排隊，希望能獲得限量的滿額禮。台灣優衣庫表示，岡山店為高雄最大店鋪，商品最為齊全，考量高雄炎熱氣候，也特別挑選符合在地舒適穿著，另外開幕期間部分商品推出優惠價，男女裝內褲最低只要99元。

▲岡山阿姨早上6點50分排隊，為幫女兒領滿額贈送的限量聯名保溫杯。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》實際到現場觀察，不到8點就有大批人潮在門外排隊。第一位排隊的媽媽表示，昨天就到現場勘查，今天早上6點50分就來排隊，就是為了要幫女兒領消費滿額贈的限量保溫杯。不僅排隊第一，這位媽媽也是第一位結帳的客人，一共買了1件外套、1件衣服及2個包包，結帳金額超過2000元，似乎價錢已經算好，就是要換滿額贈的聯名保溫杯。

▲UNIQLO岡山店7日盛大開幕，為高雄最大店，站地404坪，擁69汽車停車位、135機車停車位。（圖／記者許宥孺攝）

▲岡山人出示身分證免費領價值290元的科技口罩，另還有滿額限量禮。（圖／記者許宥孺攝）

為歡慶岡山店開幕，UNIQLO也推出「岡山人」獨享禮，只要能出示戶籍地於岡山的相關證件，就能獲得價值新台幣290元的AIRism口罩一份，限量1000份，送完為止。不過記者觀察，有部分民眾未帶身分證，包包內僅有健保卡，但仍被店員告知無法領取口罩，因此面露不悅就離開了。

另首三日還有每日限量的獨家滿額禮，消費滿1000元送岡山伴手禮「豆瓣醬」，滿1500元則有時尚托特包，滿2000元則贈送聯名款保溫杯。

▲UNIQLO岡山店精選符合在地氣候衣物，分別有開幕優惠價。（圖／記者許宥孺攝）

▲UNIQLO聯名商品有特價優惠。（圖／記者許宥孺攝）

台灣優衣庫資深經理潘御琳表示，岡山店是高雄第7家分店，也是高雄最大店鋪，坪數高達404坪，擁有69個汽車停車位、135個機車停車位，許多聯名系列、大型店限定商品，岡山店的品項是最齊全。

潘御琳表示，考量高雄氣候炎熱，商品特別挑選符合在地氣候，包含抗UV防曬衣、速乾運動機能服以及AIRism科技空氣衣，其中開幕期間也推出限定優惠價，內衣褲系列最低下殺99元，迪士尼米奇米妮經典T恤也只要149元。

▲開幕期間，男女裝內褲最低只要99元。（圖／記者吳奕靖攝）

▲開幕期間，迪士尼T恤也下只要149元。（圖／記者許宥孺攝）

「到店面購買衣服最怕試衣間等太久！」潘御琳指出，岡山店共有11間開門式的試衣間，其中1間坪數非常大，提供行動不便者或推娃娃車的顧客方便試穿；另外店內還有規劃兒童遊憩區，小朋友可以開心放電，讓爸媽安心選購衣服。

▲兒童遊憩區可讓孩子放電。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣優衣庫資深經理潘御琳指出，店內共有11間寬敞試衣間。（圖／記者吳奕靖攝）

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