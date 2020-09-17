扯爆笑噴！山坡偷整地怕被發現　噴綠漆抗衛星照相...輸贏曝

▲有民眾在未合法開發的山坡地噴綠漆鋪水泥掩人耳目。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣因人口眾多，土地開發趨勢已一步步向山坡地進行，坡地合理經營管理格外重要，彰化縣水資處近日用衛星監控，竟有民眾企圖在未申請開發的山坡地鋪上水泥後再噴上綠漆、舖上人工草皮，企圖掩人耳目，沒想到全都被「天眼」發現，揪出不法。

▲有民眾在未合法開發的山坡地鋪水泥。

水資處表示，民眾在山坡地進行開挖整地、改變地形等行為仍應依水土保持法內容申請水土保持相關申請書件，經核定後始得施作，由於國土保育，政府每個月皆會提供衛星影像監控山坡地狀況。

▲衛星圖照前期與後期明顯不同。（圖／水資處提供）

水資處指出，有民眾認為衛星變異點只會分辨是不是綠色，所以違規後的坡地就自行上綠漆、人工草皮，以為不會被衛星拍到，而衛星影像係採用光譜分析，就像DNA一樣，不同物體有不同的反射光譜，所以不管是綠漆或是人工草皮一樣逃不了天眼。

▲未合法開發的山坡地上噴綠漆鋪水泥掩人耳目。

此次揪出塗上綠漆的不法個案，水資處將依水土保持法規定，如未按規範實施水土保持之處理與維護，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失者，甚至要面臨6個月以上的刑責亦要併科罰金。同時呼籲民眾，切勿心有僥倖以身試法；於山坡地範圍進行開發利用時，要注意相關應申請水土保持許可後始能開發。

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