霍金生前使用的呼吸機　家人捐出幫助醫院抗疫

▲物理學家史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）生前所使用的呼吸機，曾陪伴他走遍世界各地。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

霍金的女兒露西·霍金（Lucy Hawking）捐贈出家父生前使用的呼吸器，幫助英國劍橋皇家帕普沃斯醫院（Royal Papworth Hospital）抗疫，目前設備已通過檢測，可適用於感染肺炎的患者。對此，醫院的呼吸內科臨床主任Mike Davies博士表示，「很高興再次收到霍金家人的來信，非常感謝他們捐贈了這種設備」。

根據BBC報導，露西表示，「我父親是肺通氣患者，生前受到皇家帕普沃斯醫院的照顧，渡過了非常艱難的時期，而這家醫院站在對抗疫情的最前線，因此聯絡了一些老朋友，詢問他們是否需要幫助」。此外，Mike Davies博士則表示，「現在醫院正處於非常時期，而病患、家人和當地社區的支持，對他們來說，意義都非常重大。」

▲對於生命，霍金曾經感嘆，「一個人要成長到相當程度才能明白，生命並不公平。你只能因應本身處境，盡你所能去做」。（圖／達志影像／美聯社）



霍金是繼愛因斯坦後最傑出的科學家，享年76歲，一生貢獻於理論物理學的研究，著作包括《時間簡史》及《黑洞與嬰兒宇宙以及相關文章》。他生前患有漸凍人症，導致行動不便，但總是積極正向，還在公開場合表示，「身體和精神不能同時殘缺，無論命運多麼糟，我們都要有所作為，而沒有夢想，就像是沒有靈魂的軀殼。」