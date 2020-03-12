別亂鑽！國道匝道「天眼」系統新增5處　出口愛插隊罰3至6千　　

▲國道公路警察局，針對轄區易壅塞出口匝道路段，增設俗稱「天眼」的高解析度攝影機，針對違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線等3項違規開罰。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道公路警察局，針對轄區易壅塞出口匝道路段，增設俗稱「天眼」的高解析度攝影機，針對違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線等3項違規開罰，3月1日起國道再新增5處；其中「頭份南」、「竹北北」出口2處，10天共取締將近60件違規車輛，開罰3千至6千元。

國道公路警察局表示，為維護高速公路交流道區交通秩序，高公局於回堵嚴重的交流道出口設置高解析度攝影機，針對「違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線」等 3項違規開罰，從2019年底已設置完成14處，2020年再增設國1機場系統南出口、竹北北出口、頭份南出口，及國2大園西出口、國3木柵南出口等5處，已於3月1日起開始執法。

國道公路警察局第二公路警察大隊指出，轄線內新增的「頭份南」、「竹北北」出口2處的天眼系統，光從3月1日至10日止，短短10天共取締56件違規車輛，依規定違者可處3千至6千元罰鍰，警方呼籲駕駛人遵守交通規則，避免受罰且維護行車安全。

國道警察強調，駕駛人要下高速公路時，應提早變換至外側車道，跟著車隊循序進入減速車道，切勿在主線車道伺機插入連貫車隊，以免造成後方車輛追撞肇事。

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