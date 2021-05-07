解渴無望！未來10天「熱到像蒸籠」　母親節高溫狂飆36°C

▲氣象局指出，未來10天都會是好天氣，僅有部分地區會降下零星陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到太平洋高壓影響，各地大多為多雲時晴的天氣，周末南部內陸、靠近山區高溫甚至有機會飆升至36度，明（8）日僅東半部地區有局部短暫陣雨，需留意午後各地山區及大臺北地區有局部短暫雷陣雨，清晨南部由於海陸風輻合效應，有零星降雨發生的機率。

氣象局在臉書粉絲專頁「報天氣 - 中央氣象局」指出，8日太平洋高壓在琉球群島向西南延伸經臺灣北部海面到華中、華南一帶，臺灣位於此道鋒面的暖區，各地高溫29到34度，南部近山區或河谷有36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分並注意防曬，清晨夜裡各地低溫約22至24度。

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▲母親節天氣預報。（圖／中央氣象局提供）

氣象局表示，9日鋒面位於北部海面，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣，10日至14日太平洋高壓進一步增強，各地大多為多雲到晴，高溫普遍在30度以上，西半部可達33、34度；降雨不多，東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局接著說明，從15日開始至17日，各地大多仍為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，午後北部地區及中南部山區也會有局部短暫陣雨。