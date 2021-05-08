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高鐵最狂優惠一覽！搭車＋住宿「第2人半價」　會員點數再折500元

▲▼高鐵美好搶先GO第二波產品開放購買。（圖／高鐵提供）

▲高鐵美好搶先GO第二波產品開放購買。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司推出「美好搶先GO」優惠旅運產品，第一波「一人快閃優惠」販售時間已截止，即日起推出「第二人半價」專案，從台北出發入住高雄五星級觀光飯店，第二人只要1675元，還加碼贈送雙人早餐，而高鐵會員點數還可翻倍折抵優惠。

高鐵公司表示，旅客預購任一高鐵假期16條指定行程，購買時間為即日起至7月6日，並於5月7日至7月6日出發者，不但可享第二人半價，高鐵TGo會員更可再享點數折抵翻五倍，最多可抵500元行程費用的超值優惠。

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高鐵公司指出，本次擴大優惠回饋170萬高鐵TGo會員，第二波旅運振興專案，加碼TGo會員獨享優惠，即日起至6月30日止，每人每月兩張指定車次標準車廂對號座全票88折電子優惠券，每週適用車次超過300班。

▲▼高鐵美好搶先GO第二波產品開放購買。（圖／高鐵提供）

▲高鐵TGo會員優惠更好康。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，高鐵假期「第二人半價」專案16條指定行程搭配住宿涵蓋區域包括台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等地知名飯店。

以平日兩人成行、台北出發且入住高雄寒軒大飯店為例，高鐵假期原價每人3,350元，專案優惠價第二人只要1,675元，等同第二人半價，平均每人價格不僅比台北－左營高鐵來回票價更便宜，再加碼贈送飯店雙人早餐。

而TGo會員購買時，只要在專案訂單付款流程中選擇「會員燃點方案」，即可再享行程費用點數折抵翻倍優惠，以TGo點數500點為例，原可折抵訂單金額100元，專案期間直接翻五倍可折抵500元。

▲▼高鐵美好搶先GO第二波產品開放購買。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵與多間飯店合作推出聯票。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵美好搶先GO第二波產品開放購買。（圖／高鐵提供）

針對喜愛自行安排行程的旅客，高鐵「美好搶先GO」旅運振興專案即日起至7月6日持續提供「飯店聯票」、「交通聯票」、「國旅聯票」三大類型優惠。

在高鐵聯票部分，相當適合喜歡自行安排行程的年輕人，不只提供車票，還有多種旅遊元件，包括捷運、台灣好行、好玩卡、門票體驗、交通遊程等，可選購的商品超過百種。

全台140家飯店官網訂房加購高鐵票享65折，適用飯店包括台北晶華、板橋凱撒、桃園和逸、台南老爺行旅、高雄福華大飯店等，入住中彰投地區飯店，加贈路易莎莊園美式咖啡券。

在交通聯票部分，旅客可在ibon選購16項產品，如高捷、各地好玩卡、台灣好行墾丁與日月潭快線等，今年聯票新增三大產品，包括台南水陸聯票、澎湖線、WeMo高雄共享機車，旅客還可享有騎車時數延長或餐飲優惠等加碼。

▲▼高鐵美好搶先GO第二波產品開放購買。（圖／高鐵提供）

▲高鐵美好搶先GO第二波產品購買日期至7/6。（圖／高鐵提供）

在國旅聯票部分，是今年3月攜手KLOOK、KKDAY兩大平台推出，可加贈多種門票，如台北101、九族文化村、免裝備露營車社、sup立槳、浮淺、gogoro台南一日租車、雪霸觀霧森林一日遊等體驗。在旅遊平台預購還可加碼，如KKDAY有一元美金加購超值商品；KLOOK旅遊商品再享折扣、新用戶滿額折價。

針對大學生族群高鐵也推動加碼優惠，只要符合大學生資格，同時也為TGo會員，購買5/11到6/10期間出發的大學生指定優惠車次，並於購票時登錄會員帳號，累計搭乘金額滿600元就送標準車廂對號座65折車票，每個帳戶最高回饋2張，不限學生身份使用。

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