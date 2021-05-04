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「中部百慕達」如大型迷宮　機車族瘋狂鬼打牆：騎到懷疑人生

記者陳俊宏／綜合報導

台中高鐵站區被許多騎士認為道路繞來繞去，路名又都長很像，周邊還有74快速道路匝道，地下道、高架道路全交會在一起，宛如「中部百慕達」。不少人直呼，「騎到懷疑人生」、「路實在是太雜了」、「有時候還會繞到彰化去」。

實際到高鐵站附近，來往的機車相當多，遇到岔路都要猶豫一下。一名騎士表示，會覺得很像在走迷宮，就是在這鬼打牆繞不出去，大概都要花費5分鐘，有時要趕車就會很討厭。另一名騎士說，高鐵分上下兩層，很容易就騎上去，上面只有寫1、2樓載客區，但沒說1樓底下才是給機車停的。

▼女騎士表示，之前朋友來接她，就說完全找不到路。（圖／東森新聞）

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「中部百慕達」曝光　機車族瘋狂鬼打牆：騎到懷疑人生。（圖／東森新聞）

台中高鐵站區附近道路被切得凌亂，又有高架2樓下客區，還又接到74快速道路，左轉右轉一錯就會天差地遠，或是又繞一圈原地重來，對不少汽機車用路人來說是惡夢一場。

由於周邊路名太過相近，有高鐵路一段、高鐵路二段、高鐵路三段、高鐵一路、高鐵東一路、高鐵二路、高鐵東二路、高鐵三路、高鐵五路等，讓人看了眼花撩亂，汽機車從三方進來，像是挑戰進入百慕達三角洲。一名女騎士認為，道路很複雜， 之前朋友來接她，就說完全找不到路，很容易繞一大圈，有時還會繞到彰化去，且這裡的路超爛的、都鋪不好。

外圍路名容易搞混之外，被騎士們評比最艱難的就是高鐵站底下的道路，一不小心轉往74快速道路，又或者轉進客運轉運站，跟公車大車爭道，一下碰到禁行機車道，機車接送區到底在哪裡，又找不到標示，和要接的人也很難溝通。

「中部百慕達」曝光　機車族瘋狂鬼打牆：騎到懷疑人生。（圖／東森新聞）

▲▼高鐵周邊道路讓許多騎士很頭痛。（圖／東森新聞）

「中部百慕達」曝光　機車族瘋狂鬼打牆：騎到懷疑人生。（圖／東森新聞）

「中部百慕達」曝光　機車族瘋狂鬼打牆：騎到懷疑人生。（圖／東森新聞）

▲▼台中高鐵站區被封為中部百慕達。（圖／東森新聞）

「中部百慕達」曝光　機車族瘋狂鬼打牆：騎到懷疑人生。（圖／東森新聞）

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