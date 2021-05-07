囂張轎頭現世報！衝警所亂嗆「叫局長抬轎」...被揪做這壞事

記者林悅／台南報導



38歲王姓男子因轎友毒品通緝被逮，7日凌晨兩度前往市警五分局和緯所「要人」鬧場，警方懷疑王男可能涉嫌吸毒，經檢具相關事證向檢察官申請鑒定許可書，對王男實施毒品採檢，經尿液檢驗初篩結果呈陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌偵辦，並向上溯源追查。

▲王姓男子前往五分局和緯所「要人」，王男指其王姓轎友因毒品通緝等案被警方逮捕，導致轎班無法出轎遶境，嗆要叫「警察」或「局長」來抬轎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

38歲王姓男子，指其王姓轎友因毒品通緝等案被警方緝捕，導致其轎班無法出轎參與廟會遶境，7日凌晨兩度至台南市警五分局和緯派出所及偵查隊喧嘩，遭警方喝斥制止後離去。

▲警方從王男表現言詞反覆及持續脫序，研判疑有吸毒可能，經對王男實施毒品採檢，尿液檢驗初篩呈毒品陽性反應，依法偵辦。

警方從王男表現言詞反覆及持續脫序行為，研判王男疑有吸毒之可能，即檢具相關事證向台南地檢署檢察官申請鑒定許可書，對王男實施毒品採檢，經尿液檢驗初篩結果，呈毒品陽性反應，警方依法帶回，全案除依違反毒品危害防制條例偵辦外，並向上溯源追查。

據了解，台南市警五分局偵查隊於5月6日下午5時45分許，持台南地院搜索票，在台南市仁德區緝獲王姓毒品通緝犯，並起獲毒品。5月7日凌晨1時，該名王姓男子到五分局和緯所表示，因他的朋友遭警方逮捕，及無法出出轎參加廟會遶境，除嗆「通緝有比神明重要嗎？」，還揚言到時候：「請你們警察或局長來抬轎，否則我就將神轎抬到分局」。五分局和緯所員警當場提供陳情案件紀錄單，交由王男書寫後請其離開。

到凌晨1時42分許，王男再度到五分局偵查隊，要求探視其「朋友」，經偵查隊員警告知無正當理由不得進入，但王男卻逕行將門打開，員警考量王男係單獨一人，且無踹門或暴力等明顯影響公務之行為，於是制止王男行為並喝斥其離開。

由於王男行為不可取，五分局除將檢具相關事證報請台南地檢署偵辦外，另王男進入五分局未戴口罩及不做實名制登錄，警方另報請台南市衛生局依法裁罰。如今又被警方驗出毒品反應，吃上毒品官司，可說是自作自受。

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