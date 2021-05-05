弒母剁頭12樓丟下　桃園弒母案梁男延長羈押3分鐘開完庭

▲弒母剁頭的梁姓男子，高院更一審召開延長羈押庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下，高院二審去年8月間將他改判無罪，引發社會譁然。案經撤銷發回後，高院更一審裁定將他羈押。由於羈押即將期滿，高院5日再度開庭審酌是否延長羈押，梁男對法官詢問均無意見，3分鐘就結束庭訊，還押看守所。

本案發生於2018年10月晚間，梁男吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。警方到場後，梁男情緒激動反抗對峙，最後被優勢警力壓制逮捕，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院將他判處無期徒刑。但案件上訴後，二審的高等法院根據鑑定結果，認為梁男案發時，因為吸食毒品而已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後高院於去年8月間判決梁男無罪，另外也未宣告施以監護等保安處分，直接送請桃園市政府衛生局處置，判決出爐後引發社會譁然。

全案經最高法院火速撤銷，高等法院更一審接案後，去年10月緊急裁定將梁男羈押，結束這場鬧劇。而梁男的羈押期限即將在5月12日屆滿，高院提訊他進行訊問。審判長葉騰瑞詢問他對延長羈押、羈押理由、是否補充證據等等，有無意見，梁男均回說沒意見，並說自己身體健康良好，姐姐曾到看守所中面會。整個庭訊僅約3分鐘，法官諭知還押，並擇期裁定。梁男還押時，記者詢問他有沒有想要交保？梁男不答話，隨即坐上囚車。