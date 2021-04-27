桃園女遭賓士猛撞！「騰空飛起」滾地數圈亡…他眼神渙散：車我媽的

▲家住新北市的一名男子撞死電動自行車女騎士，遭判刑7年。（示意圖／達志影像）

記者戴若涵／桃園報導

家住新北市一名有多項毒品前科的許姓男子，2019年間在桃園朋友家中吸食K他命後，無照開著母親的賓士車準備回家，行經環中東路時，高速追撞上前方騎乘電動自行車的林姓女子，導致對方當場騰空飛起，重摔落地後翻滾數圈，經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治。桃園地方法院審理後將他判刑7年，可上訴。

判決指出，許男2019年8月間因違規遭註銷駕照，2019年10月23日凌晨0時許，他先與同事到小吃店聚餐，接著在某朋友家將K他命摻入香菸點燃吸食，當日凌晨2時許又無照開車上路，打算返回位於新北市的住處。

許男行經環中東路時，沒注意到前方騎乘電動自行車的林女，竟沒煞車、高速追撞對方，撞擊瞬間車輛炸出火光，林女則以手腳朝天的姿勢騰空飛起，接著重摔落地，快速翻滾數圈，全身多處骨折，經緊急送醫搶救後，仍於當日上午11時29分宣告不治。由於撞擊力道猛烈，電動自行車的碎片四散，現場滿目瘡痍。

許男在製作筆錄時，身體不斷左搖右晃，眼神迷離渙散、嘴巴微張，表示車輛為母親所有的，還不時搖頭晃腦、扭動身軀。面對警詢他否認吸毒，也拒絕警員採集尿液送驗，最後是檢察官偵訊時，核發鑑定許可書，並於同年月24日傍晚5時許採集尿液送驗才發現，許男尿液呈現K他命陽性反應。

桃園地方法院勘驗各項事證後認為，許男先前曾有多次施用毒品遭判刑，並執行完畢的前科，素行不良，竟仍不知悔改，審酌許男在法院訊問時一度坦承吸毒，因此撞上林女，但在審理時又翻供，一再飾詞狡辯，態度惡劣，且犯後也沒有跟被害人家屬達成和解，沒賠償家屬一毛錢，最後依照毒駕致死罪將他判刑7年，全案仍可上訴。